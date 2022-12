Vigilia di Natale 2022, frasi belle per gli auguri da condividere su Facebook e WhatsApp

Frasi di Auguri per una Buona Vigilia di Natale da inviare su Facebook e WhatsApp. Mancano pochissime ore al 24 dicembre 2022 e sui social network come Facebook e le chat di WhatsApp sono già tantissimi gli auguri divertenti e simpatici inviati dagli utenti di tutta Italia. In questo articolo abbiamo deciso di condividere le frasi più belle per scambiarsi gli auguri con amici e parenti per la Vigilia. Aspettando il Natale è bello infatti condividere su WhatsApp e Facebook le migliori frasi di auguri per augurare “Buon Natale e Felice Anno Nuovo” alle persone a noi care.

Frasi belle per gli auguri della Vigilia di Natale 2022

Non dimenticandoci mai di aggiungere sempre un tocco personale ai nostri messaggi di augurio ecco alcune proposte dalle quali prendere spunto che abbiamo selezionato per voi.

Auguri a te e a tutte le persone che allieteranno la tua giornata.

Che questa Vigilia di Natale infonda nel tuo cuore tanto amore ed allegria. Buone Feste,

Buona Vigilia di Natale amico mio. Ti dedico un brindisi pieno di affetto ed entusiasmo.

Buona Vigilia di Natale amico mio. Ti dedico un brindisi pieno di affetto ed entusiasmo. Ti auguro una serena Vigilia di Natale insieme alle persone che ami. Auguri.

Che questa Vigilia di Natale sia piena di brio e amore. Auguri di Buone Feste.

La vigilia è arrivata. Ti auguro di trascorrerla con le persone che più ti stanno a cuore. Auguri

Ti auguro di essere sempre felice e sereno come in questo giorno di festa. Auguri.

Pronto lo spumante per brindare a questo Natale che sta arrivando? Tanti auguri di cuore amico mio.

Messaggi da inviare su WhatsApp e Facebook

Uno dei modi più utilizzato per inviare gli auguri di Buone Feste, anche in questo 2022 che sta volgendo al termine, è senza dubbio quello di scriversi su WhatsApp, Facebook o perché no Instagram (in direct). Vediamo insieme dunque qualche altra proposta originale e divertente da inoltrare con un semplice “tap”.

Buona vigilia di Natale 2022: per una festa che porti tanta felicità.

Che i miei auguri ti facciano sorridere ed illuminare i tuoi occhi come luci natalizie!

Ti auguro di poter trascorrere, a partire dalla vigilia di Natale, un periodo intenso e pieno di gioia.

Voglio augurarti in occasione della vigilia di Natale, giorno che precede una delle feste più belle dell’anno, di trascorrere giornate spensierate.

Che queste vacanze possano farti il regalo migliore, amore e sincerità della tua famiglia!

Il regalo più bello che possiamo farci è quello di essere sempre persone accoglienti e sorridenti.

Scarta i tuoi regali in questi giorni feriali, apri il cuore e dona amore!

Con tutta la mia sincerità ti auguro buone festività! Felice Vigilia di Natale!

Ti auguro delle feste natalizie ricche di delizie da condividere con belle amicizie.

Buone feste: l’attesa più bella è quella vissuta col calore di chi ti vuole bene.

Un abbraccio sentito e un augurio speciale da parte mia e di tutta la mia famiglia affinché tu trascorra al meglio le feste di dicembre e l’arrivo del nuovo anno.

Possa questa attesa della Vigilia rendere ancor più speciale il giorno di Natale e portare gioia, cosi come la tua amicizia ne porta a me tutto l’anno!

Frasi originali da inviare per gli auguri di Buon Natale

Ma oltre alla Vigilia di Natale uno dei giorni più attesi sarà quello di dopodomani, 25 dicembre. Una data simbolo per milioni di persone che ogni anno in tutto il mondo celebrano questa ricorrenza scambiandosi doni e messaggi d’augurio. E allora, oltre alle idee sopra riportate, ecco qualche altra frase da inviare ai nostri affetti più cari.

Che il calore e le luci di questa giornata di festa entrino nella sua casa per portarle gioia e serenità.

Ed anche la vigilia 2022 è arrivata e noi tra un po’ brinderemo insieme! Auguri a noi e alla nostra famiglia che oggi si è riunita.

Ti auguro di trascorrere un periodo di serenità e gioia a partire dalla Vigilia di Natale. Auguri a te e a tutte le persone che ami.

A Natale l’amore può trionfare, apri il tuo cuore e lascialo andare. Auguri di buona Vigilia e buone feste.

Un abbraccio sentito e un augurio sincero per te che sei un amico speciale. Buona Vigilia di Natale!

Anche se oggi trascorriamo lontani questa feste natalizie, sono felice per il regalo che mi fai con i tuoi auguri e la tua amicizia sempre sincera e leale. Ti voglio bene amico mio.

