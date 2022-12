Immacolata Concezione, frasi per augurare buon 8 dicembre ad amici e colleghi: i migliori messaggi per WhatsApp

Buon 8 dicembre e Buona Festa dell’Immacolata a tutti! Oggi, con questo giovedì, si dà il via alle feste natalizie. C’è chi come da tradizione oggi preparerà l’albero e inizierà ad addobbare la casa a e festa e chi, invece, ne approfitterà per fare una gita fuori porta. Resta, comunque, una giornata di festa, la prima di una lunga serie di quelle che ci saranno a dicembre. In quest’articolo troverete le migliori frasi e immagini per augurare un buon 8 dicembre agli amici, ai familiari, ai colleghi di lavoro.

Buona Festa dell’Immacolata 2022: frasi di auguri e immagini per l’8 dicembre

Le frasi da inviare per la Festa dell’Immacolata

Il nostro destino più vero è essere trasformati dall’amore. (Papa Francesco)

Nel ventre tuo si riaccese l’amore. Per lo cui caldo nell’eterna pace così è germinato questo fiore. (Dante Alighieri)

Chi nutre nel cuore un amore festoso verso la Madonna ottiene in cambio una gioia serena. (Edward Poppe)

Anche noi, come la Verine Immacolata, da sempre siamo stati scelti da Dio per vivere una vita sana, libera dal peccato. (Papa Francesco)

La Madonna vuole portare anche a noi, a tutti noi, il grande dono che è Gesù. E con lui ci porta il su amore, la sua pace, la sua gioia. Così la Chiesa è come Maria. (Papa Francesco)

Bisogna arrivare a credere come ha creduto la Madonna per amare come ha amato lei. (Edward Poppe)

Impariamo dalla Verine Maria ad essere più coraggiosi nel seguire la parola di Dio (Papa Francesco)

Per quanto tu possa amare molto Maria Santissima, Ella ti amerà sempre molto di più (Sant’Ignazio di Loyola)

Almeno una volta al giorno bisognerebbe dire: grazie Maria. Non si sa perché, però qualcosa ce l’ha data. (Roberto Benigni)

Per tutti i discepoli di Cristo Maria è il modello di eccellenza della vita cristiana. (Papa Giovanni Paolo II)

Che la vita ti sorrida sempre. Buona festa dell’Immacolata a tutti!

Buona festa dell’Immacolata Concezione!

La Vergine Immacolata intercede per noi in cielo come una buona madre che custodisce i suoi figli (Papa Francesco)

Buona Festa dell’Immacolata a te, col cuore!

Manca sempre poco al Natale, Buona Immacolata a tutti!

Le foto da inviare con gli auguri per l’Immacolata