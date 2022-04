Tanti auguri di Buona Pasqua 2022: frasi simpatiche e divertenti per i bambini

Tanti auguri di Buona Pasqua a tutti! Oggi finalmente è arrivato il grande giorno. Dopo aver pensato alle varie ricette, agli ospiti e ai regali ora non ci resta che sederci a tavola con i nostri cari per goderci questa meravigliosa giornata. Con noi ci saranno i nostri piccoli e si sa, i bambini impazziscono per gli auguri divertenti accompagnati da un buon uovo di Pasqua gigante. Se non avete idee o siete di fretta ecco le migliori frasi da dedicare alle vostri piccoli

Tanti spunti per i migliori auguri di Pasqua

Ecco una lista delle frasi e delle foto più belle per i vostri bambini!

Auguro una Pasqua felice al pulcino più dolce. Tanti auguri e soprattutto tante uova di cioccolato!

Voglio farti un augurio dolce come la cioccolata che mangerai. Ti auguro una Pasqua dolcissima! Buona Pasqua!

L’uovo di Pasqua non è dolce neanche la metà di quanto lo sei te. Tanti auguri alla mio pasticcino più bello!

Campane a festa, tripudio di cuori: Buona Pasqua felice ai miei piccoli grandi amori!

Buona Pasqua al mio coniglietto preferito. Ti auguro un mondo pieno di uova di cioccolato!

Due consigli per la Pasqua:

1. Non mangiare troppo cioccolato.

2. Il cioccolato non è mai troppo.

Ti auguro una Pasqua felice e piena di cioccolata, caramelle e belle sorprese!

Ricorda: la cioccolata non è mai troppa. La festa potrà finire, ma la cioccolata continua. Buona Pasqua!

Tante Pasque passeranno nella tua vita, e in ognuna sarai sempre più dolce e coraggioso, come un piccolo grande guerriero. Tanti auguri!

Ho un messaggio per te dal Coniglietto di Pasqua. Ha detto di dirti che ti porterà tanta cioccolata perché sei un bambino speciale. Buona Pasqua!

Ogni momento della vita è come un uovo di cioccolata: con una bellissima sorpresa al suo interno. Impara a trovarla e porterai sempre la Pasqua dentro di te. Tanti auguri!