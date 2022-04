Colazione di Pasqua: le migliori specialità per rispettare la tradizione, ricette e consigli

Colazione di Pasqua. Ognuno di noi, in cuor proprio ha più volte constatato l’intreccio indissolubile di sacro e profano che caratterizza sempre il giorno della Santa Pasqua. Non solo cerimonie religiose, funzioni, preghiere ed eucaristie, ma anche tanto cibo, vivande e feste in dolce compagnia di parenti ed amici. Tra i pasti più importanti del giorno di Pasqua, c’è senza dubbio la colazione: un pasto carico di significato, in cui per i credenti si celebra la resurrezione del Cristo.

La colazione di Pasqua, una tradizione tipica nel Centro Italia

La tradizionale colazione di Pasqua è certamente rispettata, con rigore, soprattutto nelle regioni del Centro Italia, come ad esempio Lazio, Umbria e Marche, sebbene anche in Campania ed Emilia Romagna non si faccia da meno. La colazione di Pasqua è certamente una tradizione antica che ha le sue peculiarità, tra queste anche il fatto di essere salata.

La tradizione e le peculiarità del primo pasto della giornata Santa

Come ogni tradizione culinaria ferrea, che si rispetti, anche quella della colazione pasquale ha delle ricette che variano da regione a regione e che si tramandano da generazioni: le ricette tipiche dolci e, soprattutto, salate con cibi e vivande che sono diventati oramai simbolo stesso della Santa Pasqua. Molto famosa è, senza dubbio, la colazione di Pasqua romana, tradizionalmente salata.

I piatti tipici della tradizione romana

Ecco quali sono i piatti e le portate che tradizionalmente, a Roma, compongono il momento di giubilo rappresentato dalla colazione nella mattina di Pasqua e che potrete divertirvi ad imbastire per rispettare la tradizione dei nostri avi: