Pasqua e Pasquetta 2022: frasi, aforismi e immagini di auguri da inviare il 17 e il 18 aprile

Buona Pasqua e buona Pasquetta a tutti! Finalmente sono arrivati i giorni di festa tanto attesi e meritati. Un’occasione per passare più tempo con le nostre famiglie, con i nostri amici e con chi vogliamo. Siamo pronti per goderci il pranzo di Pasqua e la festa di Pasquetta e ora non ci resta che leggere le migliori frasi di auguri divertenti e bellissime da inviare ai nostri cari!

Divertitevi con le frasi più belle per le feste

Pasquetta: molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta, ma hanno mangiato così tanto che non ci passano.

(Antonicont, Twitter)

Baudelaire, anziché Spleen, doveva chiamarlo Pasquetta.

(marcosalvati, Twitter)

A Pasqua non mangerò un agnello, detesto l’idea che un essere senziente venga ucciso… credo che mangerò un vegano!

(SnoopyThewriter, Twitter)

Adoro i picnic in famiglia fuori porta, l’unica seccatura sono tutte quelle briciole sullo zerbino.

(Liaceli, Twitter)

Nell’uovo di Pasqua, Chuck Norris ha trovato un altro uovo di Pasqua. Più grande.

(Dal web)

Finalmente un Lunedi di cui non possiamo lamentarci

(da Twitter)

Chuck Norris ha trovato una sorpresa nel sottosuolo dell’ isola di Pasqua.

(Dal web)

Pensieri di un gallo. Si avvicina la Pasqua. “Se penso all’agnello, mi si accappona la pelle”.

(Carlo Gragnani)

– Dove fai pranzo a Pasqua?

– Su Instagram.

(ValentinaVeltro, Twitter)

Pasquetta è un giorno bello. È cerniera tra festa e ricomincio; ma ha anima mattiniera. È la domenica per eccellenza e cade sempre di lunedì.

(Carlogabardini, Twitter)

E’ Pasqua e un carabiniere, con sotto braccio un bell’uovo di Pasqua acquistato per la figlia, va al bar per farsi un bicchierino: “Un marsala per favore” e il barista: “All’uovo?” e il carabiniere: “No, a me!”.

(Dal web)

– 3 pacchi di diavolina

– 2 litri di alcol

– 6 risme di carta

– “Pronto, avete un tavolo da 12 per pranzo?”

(da Twitter)

Un agnellino chiede alla sua madre: “mamma mi compri la Playstation, il nintendo, la wii ecc..” e la mamma risponde: “certo tesoro tutto dopo pasqua”.

(Dal web)

A cosa giocavano Giovanni Battista e Gesù quando erano bambini? – A testa o croce

(Dal web)

Ho mangiato così tante uova che sono sul tuorlo di una crisi di nervi.

(ilmarziano1, Twitter)

Quando Gesù si è presentato, dopo tre giorni, gli Apostoli pensavano fosse uno che voleva fare Spirito.

(Egyzia, Twitter)

Oggi è Pasqua. Spero possa risorgere anche il cervello di qualcuno.

(Anonimo)

Ci sono due bambine: Pasqualina è nata a pasqua..quando sarà nata Natalina?!

(Dal web)