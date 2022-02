Frasi Festa della Donna 2022, i migliori messaggi di auguri da inviare l’8 marzo

Frasi Festa della Donna. La Giornata internazionale della donna, altrimenti nota come Festa della Donna, che, come di consueto, cade in tutto il mondo proprio l’8 marzo, è una ricorrenza importante. Un’occasione che non deve limitarsi alla semplice consegna del fatidico ramoscello di mimosa come atto simbolico, ma deve essere un momento per evocare ancora di più la riflessione sulla condizione femminile in Italia e nel mondo. Troppe ancora le discriminazioni di genere e le battaglie che ancora si devono combattere dal punto di vista politico e sociale.

L’8 marzo, una data importante

Inoltre, il giorno dell’8 marzo non è di certo stato scelto in modo casuale. In questa giornata si ricorda una tragedia accaduta nell’ormai lontano (almeno nel tempo) 1908 e che ha avuto come protagoniste le operaie della famosa industria tessile Cotton, nella città di New York. Le operaie, in quel giorno, rimasero uccise in un tremendo incendio.

Le frasi più belle per la festa della donna

Sebbene molti siano gli errori storici e filologici nel riferimento storico appena esposto, la data rimane fortemente simbolica. L’8 marzo continua ad essere un momento denso di significato, una data per ricordare ciò che si dovrebbe, in realtà, ricordare tutti i giorni. Ecco alcune frasi per poter celebrare questo giorno importante:

Madame de Staël : O donne, voi siete le vittime del tempio in cui siete adorate.

: O donne, voi siete le vittime del tempio in cui siete adorate. Simone de Beauvoir : Una donna libera è il contrario di una donna leggera.

: Una donna libera è il contrario di una donna leggera. Virginia Woolf : Chi mai potrà misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando rimane preso e intrappolato in un corpo di donna?

: Chi mai potrà misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando rimane preso e intrappolato in un corpo di donna? Rita Levi-Montalcini : Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza.

: Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza. Rebecca West : Io stessa non sono mai stata in grado di scoprire cosa è esattamente il femminismo; so solo che la gente mi chiama femminista ogni volta che esprimo sentimenti che mi differenziano da uno zerbino.

: Io stessa non sono mai stata in grado di scoprire cosa è esattamente il femminismo; so solo che la gente mi chiama femminista ogni volta che esprimo sentimenti che mi differenziano da uno zerbino. Madame de Lambert : In tutti i tempi è stata trascurata l’educazione delle donne, non c’è attenzione che per gli uomini, e le donne, come fossero una specie a parte sono state abbandonate a sé stesse prive di aiuto, senza pensare che compongono la metà del mondo.

: In tutti i tempi è stata trascurata l’educazione delle donne, non c’è attenzione che per gli uomini, e le donne, come fossero una specie a parte sono state abbandonate a sé stesse prive di aiuto, senza pensare che compongono la metà del mondo. Malala Yousafzai : Sedermi a scuola a leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto. Vedere ogni essere umano sorridere di felicità è il mio desiderio. Io sono Malala. Il mio mondo è cambiato, ma io no.

: Sedermi a scuola a leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto. Vedere ogni essere umano sorridere di felicità è il mio desiderio. Io sono Malala. Il mio mondo è cambiato, ma io no. Lucy Stone: Chiediamo solo giustizia e uguali diritti: il diritto al voto, il diritto ad avere i nostri guadagni e l’uguaglianza di fronte alla legge.