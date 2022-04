Frasi Pasqua 2022: auguri divertenti e originali da mandare ad amici e parenti il 17 Aprile

Frasi Pasqua 2022 divertenti e originali. Per fare gli auguri di Buona Pasqua nella giornata di domenica 17 aprile, ecco una serie di frasi, aforismi e citazioni pronti per essere personalizzati.

Di seguito riportiamo le migliori frasi di Pasqua 2022 da mandare ad amici e parenti, grandi e bambini, per festeggiare la giornata di Pasqua. Sempre più utenti in queste ore stanno ricorrendo alla ricerca di Google per trovare le migliori frasi di Pasqua 2022 per cercare frasi e immagini da condividere con i propri contatti per celebrare la giornata del 17 aprile 2022.

Frasi Pasqua 2022: come fare gli auguri

Per fare gli auguri di Buona Pasqua 2022 riportiamo una lista di frasi, aforismi e citazioni pronti per essere mandare su WhatsApp, Facebook, Instagram e altre app per fare gli auguri. Ecco le migliori frasi per Pasqua da spedire ad amici, parenti e conoscenti.

– Ti auguro una pasqua ricca di pace, gioia, serenità e soprattutto di uova al cioccolato!

– Possa tu trovare il rinnovamento di speranza, salute, amore e dello spirito di Dio. Buona Pasqua a te e alla tua adorabile famiglia!

– Ti auguro di passare una meravigliosa Pasqua circondata da coloro che ami di più. Tanti auguri!

– Un mega augurio di una felice e serena Pasqua a te e a tutta la tua famiglia!

– Che la colomba di Pasqua ti porti tanta serenità e tanta gioia!

– La Pasqua è conosciuta come un giorno di rinnovamento. Possa portarti nuove speranze e ragioni per essere felice. Buona Pasqua!

– Affettuosi auguri per tutte le meraviglie che questo momento speciale può portare. Buona Pasqua!

– La dolcezza dell’uovo di Pasqua passe, ma la tua resta. Tanti auguri di buona Pasqua!

– Possano questi giorni di festa portarti nuova speranza per un domani migliore. Buona Pasqua!

Frasi Pasqua 2022: i migliori auguri da mandare su WhatsApp, SMS e Facebook

– Vivi il sentimento di Rinascita e riscopri una vita più vera. Buona Pasqua!

– È Pasqua. Rendiamo grazie a Cristo risorto per il meraviglioso dono della vita. Con l’augurio di una Pasqua piena di serenità.

– In questa ricorrenza festosa ti giungano i nostri più affettuosi auguri di una serena Pasqua

– Possa questa giornata portarti un carico di nuova speranza, gioia e amore. Buona Pasqua!

– Auguri di Pasqua rapidi, veloci e indolori! Sarà nato prima l’uovo… o la voglia di mangiarlo?

– I miei migliori auguri di Pasqua con la speranza che questo giorno serva a rinnovare pace e serenità a te e a i tuoi cari.

– Felice Pasqua. Spero vivamente che questa festività rinnovi in lei la fiducia, la gioia e la speranza.

– Ti auguro di ricevere un uovo di Pasqua pieno di felicità, amore e pace. Buona Pasqua!

– Possa questa Pasqua portare molta felicità nella tua vita e fare avverare tutti i tuoi desideri!

Frasi Pasqua 2022: frasi, immagini, video e GIF da condividere

