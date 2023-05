Giocare a poker nei casinò fisici: ecco quali sono i vantaggi rispetto all’alternativa online

Da decenni, poker e casinò sono un’accoppiata vincente. Mentre il primo, infatti, è il gioco di carte più popolare a livello mondiale, i secondi sono luoghi capaci di conquistare il cuore di milioni di persone sin dalla prima volta che hanno fatto la loro prima comparsa ufficiale.

A seguire, si inizierà con il fornire brevemente alcuni dati significativi riguardanti sia la storia del poker che del casinò – sia in formato fisico che online. Nello specifico, ci si concentrerà sui benefici innegabili che queste strutture sono in grado di offrire ai loro clienti rispetto alla loro più recente alternativa virtuale.

Storia del poker

La maggioranza degli esperti concorda sul fatto che i primi antenati noti del poker potrebbero risalire ai secoli X o XVII d.C. Nel primo caso, si tratta di una specie di domino diffuso nella corte dell’imperatore cinese Mu-Tsung; nel secondo, invece, si fa riferimento all’As-nas persiano.

Nonostante questa divergenza di opinioni, comunque occorre sottolineare che il poker in formato moderno è apparso ufficialmente a New Orleans nei primi decenni del secolo XIX a seguito dell’opera di esportazione effettuata da parte dei coloni francesi. Attraverso i battelli a vapore che solcavano le acque del Mississippi, questo gioco si espanse velocemente su tutto il territorio nord americano già prima che il suo regolamento ufficiale venisse pubblicato nel 1858.

Dopo aver raggiunto un primo picco di celebrità durante la Guerra di Secessione (1861-65), il poker conobbe un secondo periodo di fama un secolo più tardi. Nello specifico, questo avvenimento risale al 1971, quando l’impresario di casinò Benny Binion insistette affinché il Texas Hold’em divenisse la variante protagonista del neonato Main Event delle neonate World Series of Poker di Las Vegas.

Anche grazie alla diffusione di Internet e degli Smartphone, il poker ha infine raggiunto un successo inimmaginabile a partire dagli anni ’90 del secolo scorso. Oltre a questo, occorre poi anche citare il ruolo di Chris Moneymaker, un principiante che, riuscendo ad aggiudicarsi l’edizione 2003 del suddetto Main Event, contribuì a far avvicinare immediatamente migliaia di persone a questo fantastico mondo.

Oggi, sul web è possibile cimentarsi non solo a Texas Hold’em, ma anche a varianti come l’Omaha e l’Omaha Hi/Lo. Il migliore operatore del gioco online in Italia si distingue per l’offerta di tornei come il Mystery Bounty, nel quale i partecipanti si sfidano per l’assegnazione di una taglia casuale su ognuno degli avversari. Ma le loro propoposte non finiscono con questo gioco. Oltre alle varianti sopracitate, questo brand offre moltisiime partite e tornei nazionali ed internazionali, dove gli utenti si sfidano per giocare alla versione migliore di online poker disponibile nel Paese.

Storia del casinò

Non si deve confondere il gioco in generale dalla nascita dei primi luoghi legali adibiti a tale attività. Seppur in modo irregolare, infatti, si hanno tracce delle prime attività d’azzardo della storia già a partire dal 2.300 a.C., quando in Cina ci si intratteneva con particolari piastrelle con la finalità di aggiudicarsi un montepremi in denaro.

Il primo casinò autorizzato della storia, invece, venne fondato a Venezia nel 1638. In occasione dei festeggiamenti del Carnevale, quell’anno il consiglio locale decise di consentire l’apertura del Ridotto di San Mosè, un luogo straordinariamente elegante in cui la nobiltà dell’epoca poteva riunirsi in tutta tranquillità per dedicarsi ai giochi più in voga del momento.

Dopo aver conquistato il “Vecchio Continente” tra i secoli XVIII e XIX, i casinò hanno poi vissuto un’altra epoca di grande espansione negli Stati Uniti a partire dagli inizi del secolo XX. Per assistere all’apertura del primo casinò online regolare, invece, si è dovuto attendere fino al 1994, quando il Governo di Antigua e Barbuda decise di favorire qualsiasi impresa che avesse realizzato investimenti con il fine di permettere ai suoi residenti di giocare sul web.

Giocare a poker nei casinò fisici: tutti i vantaggi

Eleganza senza paragoni

Nonostante i benefici offerti ai clienti dei casinò online siano evidenti, chiunque dovrebbe vivere almeno una volta nella vita l’emozione di mettere piede in una sala da gioco in mattoni. Per avere un primo assaggio dell’atmosfera elegante che caratterizza alcune delle strutture più rinomate al mondo non si dovrà fare altro che guardare uno dei tanti film sul poker attualmente disponibili.

Anche se il dress code ha sempre più teso nel corso degli anni verso uno stile casual, in questi casinò è consigliabile presentarsi con un abbigliamento decoroso. Molte persone preferiscono vestirsi in modo consono a ambienti raffinati come quelli di Monte Carlo e Baden-Baden per vivere un’esperienza indimenticabile e fuori dal tempo.

Divertimento a 360 gradi

Chi gioca online ha un netto vantaggio in termini di risparmio, sia economico che temporale. Affidandosi a Internet, infatti, si gode di vari tipi di bonus, si annullano completamente le spese di viaggio e si aumenta il numero di mani realizzabili.

Ciò nonostante, i casinò fisici possono essere una magnifica opzione per chi fosse alla ricerca di un periodo di relax da solo o in compagnia di amici e familiari. I luoghi che ospitano le strutture più famose del mondo, infatti, sono spesso ricchi di divertimenti senza paragoni; basti pensare a questo proposito agli spettacoli offerti dalla Strip di Las Vegas e alle attrazioni architettoniche di Venezia.

Interazione sociale

L’introduzione dei croupier dal vivo, della realtà virtuale e della realtà aumentata sono alcune delle novità più recenti nell’universo dei casinò online. Nonostante i passi in avanti compiuti in questo settore negli ultimi anni, però, queste innovazioni non sono ancora in grado di garantire agli amanti del poker la stessa esperienza di gioco di cui godrebbero nella sale tradizionali.

Solo in queste ultime, infatti, ci si può confrontare con avversari in carne e ossa, sia quando si è seduti al tavolo, che nei momenti di pausa adatti per una piacevole conversazione. Online, invece, le comunicazioni con il dealer e i presenti sono spesso possibili solo via chat, un’opzione che, seppur valida, risulta ancora essere piuttosto limitante.

Bluffare

Questo aspetto è strettamente collegato con l’aspetto sociale dei casinò fisici appena illustrato. Online, infatti, non è ancora possibile mettere in pratica il bluff, elevato allo status di vera e propria arte dai campioni di tutto il mondo.

Spesso, questa caratteristica risulta essere favorevole per i meno esperti, non ancora in grado di leggere il linguaggio del corpo dei loro opponenti e di nascondere le loro emozioni. Quando si accumula un buon numero di partite alle spalle, però, si inizia generalmente a sentire la necessità di non affidarsi solo alle carte che si hanno a disposizione, ma anche a strategie più sofisticate come il bluff.

Riscossione del montepremi

Per incassare il denaro vinto in un casinò online, non si deve fare altro che accedere al proprio account e scegliere il metodo di pagamento che più si preferisce. Nonostante questa modalità sia piuttosto flessibile in questo senso, il trasferimento di denaro potrebbe non essere immediato, soprattutto se si opta per servirsi di un bonifico bancario.

Quando si gioca in un casinò tradizionale, invece, ci si deve solo dirigere alla cassa una volta terminata la propria partita a poker. Qui, un incaricato provvederà a cambiare subito le fiche in denaro reale, a meno che non si tratti di grosse vincite.

Giocare a poker in un casinò tradizionale: i benefici principali

Come si è visto, oggi giorno chi vuole dedicarsi al poker può scegliere tra due valide alternative. Nello specifico, si può optare per affidarsi ai casinò fisici, oppure prediligere uno dei numerosi siti legali che popolano la rete.

Sebbene quest’ultima opzione stia prendendo sempre più piede, è innegabile che le strutture tradizionali custodiscano un fascino impossibile da imitare. Come si è evidenziato in questo articolo, nessun dovrebbe perdere l’occasione di partecipare a un torneo in uno dei tanti casinò classici presenti in ogni Paese del mondo; oltre a essere luoghi estremamente eleganti, questi ultimi permettono anche di divertirsi a 360 gradi, socializzare, perfezionarsi nell’arte del bluff e riscuotere immediatamente le proprie vincite.