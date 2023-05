Telefono cellulare: un’evoluzione tecnologica continua

Il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) – dal 2020 Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) – è un dicastero del governo italiano. È responsabile della funzione di educazione e istruzione dei giovani del Paese, con particolare riferimento al sistema scolastico statale.

Il curriculum dello studente è un’importante iniziativa ministeriale introdotta nell’anno scolastico 2020/21. Si tratta di un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento, allegato al diploma, e che deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.

Il curriculum dello studente è utile non solo per essere presentato alla commissione dell’esame di maturità, ma anche in quanto agevola i giovani all’inserimento nel mondo del lavoro.

Per i giovani l’universo tecnologico è molto affascinante e offre grandi possibilità di impiego, poiché ha necessità di molte e diverse figure professionali, e i campi di studio e applicazione delle nuove tecnologie sono infiniti.

Si pensi per esempio alla rivoluzione nel mondo della comunicazione in seguito all’introduzione del telefono cellulare, dai primi rudimentali modelli fino ad arrivare allo sviluppo ed enorme diffusione dei sofisticati smartphone ad alta tecnologia che sono nelle nostre tasche!

Quali sono stati gli antenati dei cellulari del 2023?

Ora siamo abituati ad avere un telefono cellulare, ma c’è stato un tempo, non molto lontano, in cui non potevamo comunicare in modo così comodo, e utilizzare applicazioni facili e divertenti come ad esempio WhatsApp, per inviare e ricevere messaggi.

La storia della telefonia cellulare è lunga e molto complessa. Inventori, specialisti di diverse discipline, dall’ingegneria delle telecomunicazioni agli sviluppatori di software, ma anche gli esperti di marketing, hanno contribuito alla creazione a al successo di questa meraviglia dell’ingegno umano.

Facciamo insieme un viaggio attraverso l’evoluzione del telefono cellulare e le sue tappe più significative.

1973 – Il primo telefono cellulare

Nel 1973 Motorola sviluppò il primo telefono cellulare portatile: il DynaTAC 8000X, dal peso di 2 Kg, che funzionava solo per un massimo di 30 minuti di conversazione; aveva però 10 ore di carica!

1983 – Motorola DynaTAC

Il DynaTAC 8000X è comparso sul mercato dopo 10 anni dalla sua prima realizzazione, al prezzo di circa 4.000 dollari. Questo antenato degli smartphone, pesante e squadrato, è stato un simbolo degli anni ’80, apparendo in moltissime serie TV e film dell’epoca.

1987 – Mobira Cityman 900 – Il primissimo Nokia

Il Mobira Cityman 900, il primo telefono cellulare Nokia, fu presentato nel 1987. Non tutti potevano permettersi questo dispositivo, per via del prezzo elevato. Il modello pesava solo 800 g con la batteria inclusa, e misurava 183 × 43 × 79 mm.

1987 – GSM

Nel 1987 fu concordato un nuovo standard: il GSM. Il nome deriva dal Groupe Spécial Mobile che l’ha ideato, ma alla fine è stato sostituito con Global System for Mobile Communications. Le prime reti cellulari utilizzavano segnali analogici, invece il sistema GSM trasmetteva in digitale.

1994 – Arrivano gli smartphone

Il debutto del primo smartphone risale a molti anni prima di quanto si pensi. L’IBM Simon, presentato nel 1994, è considerato non solo il primo smartphone della storia, ma anche il numero uno ad includere applicazioni e uno schermo tattile.

1998 – Gli schermi dei telefoni cellulari sono a colori

Il Siemens S10 è stato introdotto nel 1998. Aveva lo schermo a colori e poteva visualizzare fino a sei righe di testo, riducibili per aumentare il carattere e rendere il testo più facile da leggere.

2001 – Telefono cellulare con Bluetooth

L’Ericsson T39 è stato il primo telefono cellulare con Bluetooth, e altri produttori hanno presto seguito l’esempio realizzando cellulari con questa importante innovazione.

2007 – Nasce una leggenda: iPhone 1

L’uscita del primo modello di iPhone è stata annunciata ufficialmente il 9 gennaio 2007 e il telefono è stato commercializzato negli Stati Uniti il 29 giugno 2007.

Oggi sono disponibili sempre nuovi modelli di iPhone, per soddisfare ogni esigenza degli appassionati di Apple.

2008 – Arriva il telefono Android

L’HTC Dream è stato il primo telefono con sistema operativo Android basato su Linux. La piattaforma software Android ha rappresentato una grande rivoluzione per il suo sistema di notifiche e per l’integrazione dei servizi Google.

2019 – Lancio della rete 5G

I primi telefoni 5G e la rete di quinta generazione hanno debuttato entrambi nel 2019.

Il Galaxy S10, l’iPhone XR, il Huawei P30 Pro, il OnePlus 7 Pro, il Samsung Galaxy Fold e il Huawei Mate X sono stati presentati nel 2019 insieme allo Xiaomi Mi Note 10, che è stato il primo smartphone ad avere una fotocamera da 108 MP.

È difficile prevedere quali telefoni avranno il maggiore impatto nel 2023, ma possiamo essere certi che gli smartphone pieghevoli e telefoni 5G saranno molto richiesti. Si prevedono inoltre grandi progressi nelle funzionalità per il cellulare, che riguardano IA, Metaverso, Gaming e Realtà Aumentata.