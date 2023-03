iPhone 15: ecco quanto potrebbe costare e quali sono le novità. Secondo gli ultimi rumors di mercato, gli USA potrebbero aumentare i prezzi per l’ultimo modello di smartphone della Apple. Infatti, vedrebbero il costo lievitare i modelli iPhone 15 Pro e Pro Max. Una dinamica del genere, a memoria, non si presentava dal 2017. Sarebbe la stessa Apple a volere un tale aumento di prezzo nell’area statunitense, in un’indiscrezione di mercato che si fa sempre più concreta.

Il costo dell’iPhone 15

Se tale dinamica si verificasse negli Stati Uniti, l’iPhone 15 Pro costerebbe più di iPhone 14 Pro, così come iPhone 15 Pro Max costerebbe più di iPhone 14 Pro Max. Una mossa che si potrebbe definire inedita da parte di Apple, visto che per il colosso tech i propri prodotti venduti non registrano degli aumenti di prezzo dal 2017. L’analisi economica di questo possibile rialzo, li ha fatti l’analista Jeff Pu dell’Haitong International Securities di Hong Kong.

Secondo l’analista economico, potrebbero essere vari i fattori dell’aumento dei prodotti Apple. Tra queste, rientrerebbero delle importanti novità sul piano di hardware e software, con tali dinamiche installazioni promesse proprio per l’uscita di questo modello di iPhone. La prima miglioria dovrebbe trovarsi nella potenza del nuovo telefono, che grazie ai chip A17 Bionic promettono una decisa miglioria delle proprie performance tecniche.

Ci sarà poi il miglioramento della Taptic Engine e l’incremento della RAM da 6 a 8 GB. Infine, ci sarà una nuova lente periscopica che verrà installata solo nel modello Pro Max, che garantirà un zoom ottimo top di gamma. Sull’hardware, si parla già di un corpo in titanio per lo smartphone, che dovrebbe renderlo semi indistruttibile. Ma oltre a guadagnarne in resistenza, per via della materia prima sempre più rara, il telefono lieviterebbe nel prezzo anche per questo aspetto. Il prezzo per i due modelli, sentendo i rumors economici, dovrebbe oscillare tra 999 e i 1.099 dollari (928,07 o 1020,97 euro).