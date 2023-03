iPhone 15, ecco come sarà: tutte le novità sullo schermo

L’iPhone 15 è già sulla bocca dei tanti appassionati di telefonia mobile, così come l’iPhone 15 Ultra. Nonostante l’iPhone 14 è stato presentato solo da pochi mesi, si aspetta già la prossima presentazione del nuovo ‘nato’ della casa Apple che potrebbe uscire a settembre 2023.

Iniziano a trapelare indiscrezioni sul nuovo iPhone 15

Le informazioni su iPhone 15 sono già iniziate a trapelare, diversi mesi prima dell’uscita che tenendo conto del periodo in cui la Apple è solita presentare i suoi nuovi prodotti, dovrebbe avvenire tra il 5 e il 12 settembre prossimi.

Ancora non sono note notizie sul prezzo dell’iPhone 15, ma considerando che l’iPhone 14 ha subito un aumento rispetto al suo predecessore, è lecito pensare che potrebbe avvenire la stessa cosa per il cellulare che verrà presentato a settembre prossimo. Solo una notizia è stata resa nota sul prezzo dell’iPhone 15 e cioè che il modello Ultra dovrebbe costare almeno 100 euro in più rispetto al modello base.

Tutto quello che si sa su design e caratteristiche del nuovo nato in casa Apple

Tutti i modelli iPhone 15 saranno dotati di Dynamic island, anche se l’iPhone 15 standard e 15 Plus potrebbero restare fermi alla frequenza di aggiornamento di 60Hz. A contrastare la notizia sul Dynamic Island l’annuncio che la nuova serie potrebbe utilizzare una fotocamera sotto al display per lasciare lo schermo sgombro. La nuova serie non dovrebbe ereditare la tecnologia ProMotion e il display always-on di iPhone 14. Il design prevede che possa avere un rivestimento in titanio.

La foto che è trapelata mostra un iPhone con bordi curvi e finitura di metallo spazzolato, cornici più sottili, per regolare il volume potrebbe esserci un unico pulsante e un modulo fotografico più spesso. Tra le particolarità di rilievo con cui la Mela si uniforma alle indicazioni dell’Unione Europea, è l’annuncio che entro la fine del 2024 telefoni cellulari, tablet e fotocamere nell’Ue dovranno essere dotati di una porta di ricarica Usb-C.