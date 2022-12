iPhone 15, quanto costa: la sorpresa, prezzi più bassi dell’iPhone 14

A poche ore dai rumor sulla possibile scheda tecnica di iPhone 15, emersi a seguito del via alla produzione dei chip a 3nm da parte di Apple, un popolare leaker si sofferma su quella che potrebbe essere la strategia della società di Cupertino per i prezzi dei nuovi smartphone. Apple infatti starebbe prendendo in considerazione l’idea di tagliare i prezzi di iPhone 15 rispetto ad iPhone 14. Questo taglio dovrebbe riguardare però solo iPhone 15 ed iPhone 15 Plus mentre per i modelli Pro non dovrebbero esserci novità.

L’iPhone 15 costa meno dell’iPhone 14

La scelta di adottare questa nuova strategia sarebbe legata allo scarso riscontro ottenuto da iPhone 14 Plus, che avrebbe deluso i dirigenti rispetto alle aspettative. Per tale ragione Apple starebbe valutando nuove strategie con iPhone 15. Yeux112, il leaker che ha lanciato l’indiscrezione, non ha però quantificato il taglio dei prezzi: secondo molti però dovrebbe essere pari ad almeno 100 Dollari per spingere le vendite.

Allo stato attuale appare improbabile che Apple decida di tagliare completamente il modello Plus. Altre indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni parlavano di un cambio di strategia anche in termini di modelli di iPhone 15, che potrebbero essere cinque piuttosto che quattro. Come sempre, tali rumor devono essere presi con le pinze in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Apple ha intenzione di continuare a evitare iPhone Mini, dopo aver saltato il modello nel 2022, anche per quanto riguarda il 2023 con la linea iPhone 15 che non vedrà un modello “ridotto” secondo alcuni leaker.

Già la linea di quest’anno di iPhone 14 ha rimosso la versione piccola dello smartphone Apple, sostituita invece dal suo opposto, ovvero l’ampio iPhone 14 Plus, il quale tuttavia non sembra aver incontrato più di tanto il favore del pubblico, viste le vendite non eccessivamente positive. In ogni caso, anche per il prossimo anno sembra che Apple non abbia intenzione di lanciare un modello Mini.