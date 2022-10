Giorgia Gabriele, chi è il marito Andrea Grilli: età, lavoro, foto e Instagram

Giorgia Gabriele è una modella e moglie del manager Andrea Grilli, responsabile commerciale dell’Azienda New Guards Group che gestisce noti marchi di successi della moda italiana. Come il marito la sua più grande passione è quella della moda come testimoniano i suoi tanti scatti sul proprio profilo Instagram ufficiale. Ma conosciamola meglio.

Chi è Giorgia Gabriele la moglie dell’imprenditore Andrea Grilli

Nata a Sora, in provincia di Frosinone, oggi ha 37 anni. Il suo compleanno cade durante le festività natalizie, precisamente il 27 dicembre. Il suo nome è stato molto legato alle cronache rosa: prima per via del suo legame con Gianluca Vacchi, famosissimi i suoi balletti virale sullo yacht dell’imprenditore, poi per la sua frequentazione con Davide Lippi, procuratore calcistico e figlio dell’Allenatore Campione del Mondo Marcello. Recentemente hanno acceso il dibattito alcune sue dichiarazioni proprio nei confronti dell’ex Gianluca Vacchi, in particolar modo sui presunti modi con cui l’imprenditore trattava il suo personale.

La carriera dell’ex di Gianluca Vacchi

Modella, influencer, imprenditrice, questo gli “highlights” della carriera e del curriculum della 37enne. La Gabriele ha partecipato a diversi provini ed ha posato per alcuni book fotografici che le hanno permesso di avviare la sua carriera da modella.

Vita privata

Della sua vita fuori dal lavoro vi abbiamo dato qualche cenno. Dopo le relazioni sopracitate con Gianluca Vacchi e Davide Lippi nel 2021 si è sposato con l’imprenditore Andrea Grilli. Il suo nome è legato a quello di molte attività commerciali di brand famosi.

Instagram Giorgia Gabriele

Ovviamente la sua presenza sui social è molto assidua per via della professione esercitata. Il suo profilo @giorgiagabriele (lo potete trovare qui) sfiora i 2 milioni di followers. Tra i suoi scatti la maggior parte riguarda la sua attività lavorativa ma non mancano le foto in compagnia del marito.