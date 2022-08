Giorgia Meloni da laziale a ‘Forza Roma’, la leader di Fratelli D’Italia cambia squadra

Mentre la campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre è in pieno svolgimento, i cambi di scena non mancano. Al momento l’unica coalizione che sembra essersi formata è quella di centro destra capitanata da: Berlusconi, Salvini e Meloni. Proprio quest’ultima è stata in passato protagonista di un clamoroso cambio di maglia.

Il cambio di squadra di Giorgia Meloni: dalla Lazio alla Roma

Ma non solo politica. Il cambio di squadra della leader di Fratelli D’Italia e candidata a premier è di tutt’altra natura, ha infatti a che fare con il calcio. La Meloni ha sempre detto di tifare per la Roma, facendo presente questa sua passione a più riprese, tanto da definirla una ‘fede calcistica nota’. Sembrava essere una passione radicata, consolidata nel tempo, ma a ben guardare non è sempre stato cosi.

La ‘vecchia fede’ della Meloni

Infatti, da giovane la fede calcistica di Giorgia Meloni era tutt’altra. La donna infatti era una laziale sfegatata e assicurava che avrebbe sempre tifato per i biancocelesti. ‘Sempre forza Lazio’ , o ancora: ‘Sono laziale, anzi lazialissima’ rispondeva la leader di Fratelli D’Italia a chi le poneva la cruciale domanda. Non è dato sapere le motivazioni del cambiamento ma la sua presenza è innegabile.