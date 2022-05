Giorgia Palmas e Filippo Magnini finalmente sposi: la bellissima cerimonia

Sulla carta i due si sono sposati il 12 Maggio dello scorso anno in comune a Milano. Non c’era stata però nessuna festa se non la compagnia di 15 amici stretti. Finalmente, dopo un anno, i due si sono sposati in chiesa organizzando la loro giornata dei sogni. La cerimonia religiosa è stata fatta ad Aregno, sul lago di Como. Tutto era perfetto e super romantico, come nei film.. scopriamo i dettagli

La cerimonia

I due non si sono fatti sconti. Hanno aspettato così tanto questo momento che non poteva non essere perfetto. Alla base della cerimonia c’era solo una cosa: il romanticismo. Ad accompagnarli, ovviamente, anche le loro piccole Sofia, la primogenita di Giorgia avuta con l’ex Davide Bombardini e Mia, la figlia che ha avuto con Magnini. Due damigelle emozionate davvero esemplari.

I testimoni di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

A fare da testimone a Giorgia è stata la sua carissima amica Elena Barolo, mentre a Filippo il suo amico di vecchia data Fabrizio. Tantissimi gli auguri per i “neo sposi” da parte di tantissime celebrità. In cima alla lista Elisabetta Canalis e Melissa Satta.

L’abito di Giorgia

Giorgia era incantevole. Aveva un vestito lunghissimo bianco, ricamato completamente con il pizzo. Il velo altrettanto lungo che scendeva perfettamente con il suo strascico. Una vera principessa. Il prezioso abito della sposa è di Atelier Emé.

Le parole di Filippo

A Chi, Filippo Magnini ha dichiarato che sapeva che sarebbe stata perfetta, da sempre. “Guardandola ho pensato: ‘Sarà perfetta’. E così è stato. Ho capito da subito che lei sarebbe stata quella definitiva.