Giornata della Memoria, le frasi e gli aforismi famosi sulla Shoah

Con la Giornata della Memoria, s’intende la ricorrenza nazionale per ricordare l’orrore della Shoah. Ecco tutte le frasi e gli aforismi che invitano a riflettere sul sterminio degli Ebrei, che avvenne nella Seconda Guerra Mondiale sotto il dittatore nazista Adolf Hitler.

Le frasi e gli aforismi per far riflettere sulla Giornata della Memoria

La Giornata della Memoria venne istituita ufficialmente dalla Repubblica italiana nel 2000, al fine di ricordare l’orrore subito dagli ebrei durante la Shoah. Si è scelta proprio la data del 27 gennaio del 1945, perché in questo giorno le le truppe dell’Armata rossa buttarono giù i cancelli di ingresso al campo di sterminio nazista di Auschwitz, situato nell’attuale Stato della Polonia. Per ricordare l’orrore della Shoah e soprattutto l’importanza di non ripetere certi orrori politici e stragi, in occasione della giornata della Memoria vi andiamo a proporre una serie di frasi ed aforismi da tenere bene in mente.