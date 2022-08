Giornata Internazionale del Gatto 2022: come e perché si festeggiano i nostri amici felini

Oggi è l‘8 agosto e, gattari a parte, non tutti forse sanno che si celebra la Giornata Mondiale del Gatto. Un giorno speciale, dunque, da dedicare completamente ai nostri felini domestici: con coccole, carezze e perché no, anche qualche piatto prelibato per ricompensarli della loro morbidezza.

Oggi la giornata internazionale del gatto

Tale ricorrenza fu istituita nel 2002 dall’International Found for Animal Welfare (IFAW, Fondo Internazionale per il benessere degli animai), nato nel 1969 in Canada per salvare e proteggere gli animali di tutto il mondo. Oltre al 17 febbraio, giorno in cui si celebra la Festa del Gatto dal 1990, a questi animali, furbi ed indipendenti è stata dedicata, di fatto, una seconda giornata.

La ricorrenza e le motivazioni

La ricorrenza in questione riflette la volontà di onorare un lungo percorso d’amicizia e convivenza tra l’uomo e questo tipo di felino, particolarmente arguto ed intelligente. I gatti sono, infatti, nella vita dell’uomo fin dall’antichità. In Egitto erano venerati come divinità, mentre in epoca Greca e Romana venivano accolti come alleati nella lotta ai parassiti. Oltre all’immenso valore simbolico che hanno sempre avuto in tutte le civiltà del mondo che li hanno conosciuti.

Leggi anche: Torvaianica, il gatto resta intrappolato sull’albero, il suo ‘soccorritore’ pure: salvati dai vigili del fuoco

Sensibilizzare sul tema

Ma, ovviamente, c’è anche un’altra ragione in tutto questo: la ricorrenza è stata istituita allo scopo di sensibilizzare nei confronti dei felini e di trovare nuovi modi per sostenerli. Oggi nel mondo vivono circa 650 milioni di gatti, tra randagi, domestici e felini ospitati in strutture. Questi hanno conquistato il primo posto nella classifica degli animali da compagnia preferiti e la scienza offre salde motivazioni per scegliere di condividere la vita con essi.

Le mille ragioni per avere un gatto

Il bene che ci fanno è davvero incalcolabile: accarezzarne uno abbassa lo stress e accresce la produzione di ormoni della felicità. Ciò riduce il rischio di incorrere in malattie cardiovascolari. Le fusa dei felini possono, inoltre, aiutare a conciliare il sonno e, data la loro frequenza hanno un effetto curativo persino sulle ossa. Fantastico no?