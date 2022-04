Giovedì Santo, messa in tv oggi 14 aprile 2022: orario, canale e diretta streaming

Questa è la settimana santa e tra pochissimi giorni, dopo la Domenica delle Palme, i credenti festeggeranno la Pasqua, la resurrezione di Gesù. Dopo il lockdown e la zona rossa dello scorso anno, ora finalmente si ‘respira’ un po’ di normalità: le messe tornano in presenza, ma l’appuntamento per i fedeli resta anche online, così da garantire a tutti di seguire le liturgie. Ma a che ora e dove sintonizzarsi oggi, che è il giovedì santo?

La messa in diretta tv oggi

Su Tv 2000 (Canale 28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di tivùsat) verranno trasmesse le celebrazioni dalle ore 9.30. Alle 20, invece, andrà in onda la veglia nell’orto degli ultimi. Ecco la programmazione completa su Tv2000:

Ore 9.30 – la Messa del Crisma

Ore 11:56 – Angelus

17:59 – Rosario In Diretta Da Lourdes

20:03 – Veglia nell’orto degli ulivi.

La via Crucis del venerdì santo

Dopo il giovedì santo, ecco il venerdì, con tantissime liturgie e appuntamenti. Sono previste, in realtà, due funzioni: la prima è fissata alle 17 e andrà in onda su TV2000, la seconda alle 21, invece, andrà in onda sia su TV2000 che su Rai 1. Questo perché protagonista sarà Papa Francesco e la via Crucis in diretta dal Colosseo.