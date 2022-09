Giuliana De Sio: chi è, età, carriera, oggi, vita privata, chi è il compagno, malattia, figli, film, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice Giuliana De Sio, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera costellata di successi.

Dagli esordi al debutto al cinema di Giuliana De Sio

Giuliana De Sio è nata il 2 aprile 1956 a Salerno, ma è cresciuta a Cave De Tirreni, poi a 18 anni è arrivata a Roma. Qui ha conosciuto il capo carismatico di una famosa comune hippy, di cui si è innamorata, poi ha incontrato Alessandro Haber, che l’ha spinta a diventare attrice. Inizialmente, ha scelto la televisione, dove è stata scritturata per lo sceneggiato Rai Una donna, poi però è sbarcata al cinema. Qui, infatti, ha raggiunto il successo con tre film del 1993: Sciopen, Scusate il ritardo, Io, Chiara e Lo Scuro.

Successivamente ha interpretato film drammatici, come Cento giorni a Palermo, Uno scandalo per bene, poi è comparsa in due importanti miniserie televisive: Cuore e La Piovra 3, dove ha interpretato Giulia Antinari, figlia e nipote dei banchieri coinvolti nel traffico di armi.

Il successo in televisione e al teatro

Negli anni 2000 Giuliana De Sio è tornata a recitare con successo in tv, da Gli amici di Gesù a Il bello delle donne, fino a Caterina e le sue figlie. Ma non solo. Nella sua carriera, costellata di successi, è stata anche interprete sul palcoscenico e nelle ultime stagioni teatrali è stata protagonista di Notturno di donna con ospiti. Nel 2017, invece, ha partecipato a Ballando con le stelle, poi nello stesso anno è ritornata al cinema dopo 5 anni di assenza con il film La verità, vi spiego, sull’amore, al fianco di Ambra Angiolini e Massimo Poggio.

Il ricovero d’urgenza e la malattia

Una carriera costellata di successi sì, ma anche un problema di salute non da poco. Il 15 dicembre del 2011, infatti, Giuliana De Sio è stata ricoverata d’urgenza a Lamezia Terme, in seguito a dolori al torace. Qui le è stata diagnosticata, erroneamente, una pleurite con doppia polmonite. Dimessa, quindi, è ritornata a Roma, ma il 31 dicembre le sue condizioni sono peggiorate: l’attrice è stata colpita da un’embolia polmonare e da una trombosi venosa profonda alla gamba sinistra. Il 6 gennaio del 2012, con un post su Facebook, ha annunciato di essere finalmente fuori pericolo.

Chi è il compagno, figli

Non sappiamo moltissimo sulla vita privata di Giuliana. Sappiamo, come è noto, che non si è mai sposata e non ha mai avuto figli. Si vocifera abbia un compagno, però l’attrice non lascia trapelare molte informazioni a riguardo. Sappiamo, però, che è la sorella minore della cantante Teresa De Sio, che è atea e prova ammirazione per Papa Francesco e San Gennaro.

Instagram: Giuliana De Sio punta sui social

Potete seguire Giuliana anche su Instagram al suo account ufficiale @giulianadesiovera