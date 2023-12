Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di sabato 30 dicembre 2023

Ultimo appuntamento dell’anno con il Grande Fratello. Il reality più famoso della tv torna in onda su Canale 5 condotto come sempre da Alfonso Signorini. Ma cosa è successo nell’ultima puntata? E soprattutto chi è stato eliminato? Ecco tutto quello che è successo ieri sera.

E’ sabato sera, la settimana sta volgendo al termine e con essa stavolta anche l’anno: domani sarà infatti la notte di San Silvestro che manderà in archivio questo 2023. Non prima però di vedere cosa è successo nella casa più spiata d’Italia.

Nonostante il palinsesto rivoluzionato per la concomitanza delle festività, sabato 30 dicembre è andata in onda la nuova (e imperdibile) puntata del Gf. Riavvolgendo il nastro di quanto visto in tv la settimana scorsa -tanto è passato dall’ultimo appuntamento – al televoto erano finite tre concorrenti. Una di loro affiancherà Federico Massaro rischiando così l’eliminazione. Già ma chi?

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Grecia, Monia, Perla e Federico?

Dopo la 28esima puntata a finire in nomination erano state nello specifico Grecia, Monia e Perla. Chi, tra le tre donne, sarà la seconda candidata alla prossima eliminazione? Ricordiamo che per i ‘maschietti’ a finire al televoto era stato invece Federico.

Adesso però uno di loro rischia di dover abbandonare per sempre il gioco: chi allora alla fine tra Grecia, Monia, Perla e Federico ha dovuto lasciare la casa?

In aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello 2023

La settimana odierna ci ha portato dritti alla fine dell’anno. Adesso la domanda che tutti si fanno è la seguente: quando tornerà in prima serata il Grande Fratello? Guida tv Mediaset alla mano sappiamo che lunedì sera, 1 gennaio 2024, giorno tradizionalmente della messa in onda del reality il programma condotto da Signorini non andrà in onda. Scorrendo il palinsesto il Gf, al momento, non compare né nel resto della settimana – quando nelle varie fasce prime time sarà trasmessa la Coppa Italia, né nel weekend, e in particolare sabato 6 gennaio (altro giorno di festa). Di conseguenza, con tutta probabilità, la prima puntata del Grande Fratello 2024 potrebbe andare in onda lunedì 8 gennaio 2024. Sarà così? Staremo a vedere.