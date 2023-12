Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di sabato 23 dicembre 2023

Nuovo imperdibile l’appuntamento in prima serata con il Grande Fratello, il reality più famoso della tv in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa è successo nell’ultima puntata? E soprattutto chi è stato eliminato? Ecco tutto quello che è successo ieri sera.

E’ sabato sera, la settimana sta volgendo al termine e come sempre il grande protagonista in prima serata su Canale 5 è il Gf! Dopo la puntata saltata lunedì è tempo di vedere cosa è successo nella casa più spiata di Italia quando sono trascorsi ormai più di tre mesi dall’inizio di questa edizione. Ma tante altre emozioni attendono i telespettatori.

L’ultima concorrente che ha dovuto abbandonare la casa, lo ricordiamo, è stata Sara Ricci, ormai una settimana fa. Dopodiché altri inquilini sono finiti al televoto e potrebbero essere stati eliminati in questo appuntamento a ridosso del Natale: ecco allora cosa è successo ieri sera nella puntata di sabato 23 dicembre.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Greta, Marco e Federico?

Dopo la 27esima puntata tre erano stati i concorrenti finiti al televoto. Televoto che, come annunciato in trasmissione da Alfonso Signorini, nascondeva uno degli indiziati all’eliminazione, non si sa se direttamente oppure a seguito di una seconda tornata di nomination. Intanto c’è stato spazio per l’ingresso di due nuovi concorrenti: si tratta di Stefano Miele e di Sergio.

Ma chi alla fine tra Greta, Marco e Federico è stato eliminato? Chi ha dovuto lasciare per sempre la casa più spiata d’Italia?

Nessun eliminato, chi sono i concorrenti in nomination

Alla fine nessun concorrente è stato eliminato. In nomination sono finite però, per quanto riguarda le donne, Grecia, Monia e Perla: chi tra loro sarà la meno votata e dunque verrà candidata alla prossima eliminazione affiancandosi a Federico Massaro?

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello 2023

La settimana odierna ci ha portato dritti alle prossime festività natalizie. Per sabato, giorno dell’antivigilia di Natale, come visto non ci sono stati problemi con il Grande Fratello che è andato regolarmente in onda. Diverso il discorso per lunedì prossimo, 25 dicembre: in questo caso caso, guardando il palinsesto Mediaset, il GF dovrebbe “riposare” per lasciare spazio al tradizionale concerto. Da capire allora quando andrà in onda la prossima puntata, se giovedì o direttamente sabato prossimo. Secondo le ultime notizie l’ipotesi più probabile è la seconda: appuntamento dunque a sabato 30 dicembre allora, in ogni caso sempre in prima serata su Canale 5.