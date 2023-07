Hai mai seppellito un uovo nel terriccio? Ecco per quale motivo dovresti farlo

Hai mai seppellito un uovo nel giardino o nel terreno? Ecco che cosa accade dopo circa 10 giorni, il risultato è davvero strepitoso.

Ti è mai capitato di seppellire un uovo nel terreno o nel giardino? Dopo circa 10 giorni il risultato è stato davvero sorprendente. Vi starete chiedendo per quale motivo si dovrebbe seppellire un uovo nel terriccio. Ebbene, il motivo è essenzialmente uno.

Quale? Avere un orto in buone condizioni. Sappiamo bene che in circolazione ci sono diversi fertilizzanti, utilizzati per coltivare il terreno. A partire da oggi, potrai fare a meno dei fertilizzanti, perchè si possono ottenere gli stessi risultati in modo naturale. Come? Ci sono diversi modi, come utilizzare la cenere, le bucce di banana, le foglie o i sali di Epsom.

Ad oggi, però, vogliamo parlarvi nel dettaglio di un metodo che sembra essere infallibile. Utilizzare proprio l’uovo.

Hai mai seppellito un uovo nel giardino o nel terreno?

L‘uovo è un alimento completo, utile e indispensabile anche per l’essere umano. Tuttavia, l’uovo si può anche utilizzare per altri usi, tra i più disparati. Sapete che è possibile utilizzarlo ad esempio come un ottimo fertilizzante?

Oggi vogliamo parlarvi di un trucchetto di cui pochi ne sono a conoscenza ma considerato indispensabile per avere un terreno fertile e pronto ad accogliere nuove piante. Ma in cosa consiste questo trucchetto infallibile?

Si tratta di seppellire un uovo nel terreno. Seppellire un uovo nel terreno ha i suoi benefici. Si, perchè l’uovo ha importanti proprietà e come abbiamo già avuto modo di anticipare, arricchisce il terreno proprio dove viene seppellito.

I risultati saranno visibili in soli 10 giorni. Vediamo però nel dettaglio come fare.

I benefici dell’uovo

Se volete rendere il vostro terreno fertile e dunque pronto a piantare delle nuove piante, la soluzione è la seguente. Come ben sappiamo, in commercio esistono diversi fertilizzanti che possono esserci d’aiuto e che dunque si possono utilizzare.

La maggior parte sono prodotti chimici, ma sappiamo bene che quelli naturali sono i migliori e quelli da preferire. Non tutti forse sanno che il guscio d’uovo è ricco di azoto, fosforo e potassio ed è fondamentale per poter crescere le piante.

Mettete un uovo così all’interno del terreno, dopo circa 10 giorni il risultato sarà sorprendente. L’uovo crudo dovrà essere messo proprio sul fondo del vaso, nel momento in cui si prepara il terriccio. L’uovo funzionerà come fertilizzante naturale e non solo si potrà utilizzare per le piante che devono nascere, ma anche per quelle già fiorite. E’ un metodo utilizzato per rendere il terreno pronto alla coltivazione.

Inserire l’uovo nel vaso o in un pezzo di terra già piantato potrebbe risultare difficile, tuttavia bisogna prestare attenzione perchè il rischio è di andare a danneggiare le radici della pianta stessa. C’è un modo per evitare di apportare danni alla pianta, ed è anche molto efficace.

L’importanza dei gusci d’uovo

I gusci dell’uovo sono molto ricchi di acido fosforico, calcio e azoto oltre che tante vitamine. Sono proprio queste sostanze che vanno a rendere il terreno fertile e pronto ad accogliere nuove piante.

Per far crescere in bellezza la vostra pianta, utilizzate anche solo semplicemente i gusci d’uovo. Ecco come fare. Conservate i gusci e fateli poi bollire per ben 5 minuti, lasciandoli asciugare al sole. Prendete un mortaio o un cucchiaio e sbriciolate i gusci, che utilizzerete come fertilizzanti naturali, non solo per le piante, ma anche per gli ortaggi.

I gusci di uova sono anche molto utili per gli alberi di melo.Questo ottimo concime riesce a dare dei benefici non indifferenti alle piante dell’orto ed anche ai fiori. E’ ottima per far crescere gli alberi di melo, ma anche i peperoni, i pomodori e l’insalata.

Non tutti forse sanno che il guscio d’uovo è anche un integratore utile per gli animali.