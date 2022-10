Halloween 2022 a Cinecittà World: gli eventi e cosa fare il 31 ottobre, prezzi e biglietti

Cinecittà World si prepara ad accogliere i suoi visitatori in vista della festa di Halloween. I festeggiamenti saranno da brividi, per la presenza di streghe, zombie, fantasmi, vampiri.

Sono 13 le attrazioni previste per i festeggiamenti del 31 ottobre: Halloween show, Inferno, Horror House, Clownstrofobia, Oggy Oggy, il Bosco stregato, Truccabimbi Mostruoso e tanto altro ancora…

Tutti gli appuntamenti di Halloween

A dare il benvenuto a tutti i visitatori di Cinecittà World ci sarà la Zombie Walk e l’’Halloween show. Per gli amanti dei film horror andrà in scena uno spettacolo live con i film più famosi di tutti i tempi. Mentre chi vuole provare l’ebbrezza della montagna russa più spaventosa che mai, allora c’è Inferno.

Paura a parte, per i visitatori più piccoli, sono previsti anche altri spettacoli, come quello dei Trucchi di paura che porterà i bimbi a scoprire quali sono i segreti che si nascondono dietro alcuni effetti speciali dei film horror. E per chi non dovesse avere ancora deciso come travestirsi per Halloween, allora c’è il Truccabimbi Mostruoso e in un baleno vi trasformerete in orribili mostriciattoli.

La tre giorni di Halloween Night

A concludere gli eventi del Parco divertimenti ci sarà una tre giorni di eventi denominata Halloween Night dal 29 al 31 ottobre con spettacoli che prenderanno il via dalle 11 di mattina e proseguiranno fino a notte fonda. Tanti gli spettacoli, i concerti, ma anche cene a tema. Non perdete l’occasione di vivere un Halloween da paura…