Halloween, i lavoretti originali e creativi da fare con i bambini: tutte le idee

Si avvicina Halloween, una giornata per tenere impegnati con la creatività i bambini. L’occasione per costruire spaventosi scheletri da attaccare alle finestre di casa, intagliare zucche oppure delle spaventosissime mummie con la carta.

E’ risaputo come le attività più coinvolgenti per i bambini, sono proprio quelle dove si mette in mostra l’abilità manuale. Quale miglior occasione, di mettere in mostra queste doti per la festa più paurosa dell’anno?

Ai piccoli potremmo proporre di fare lavoretti con carta, colori, colla, oppure utilizzando materiali riciclati per creare prodotti da brivido. Attività artistiche che possiamo portare anche a scuola, con lavori di gruppo da fare in classe con materiali semplici e dove serve poca maestria per utilizzarli.

Qualche idea per Halloween

Per la notte dei mostri, possiamo veramente sbizzarrirci con l’invettiva. Questa è la festa di scheletri, ragni, pipistrelli, mummie, fantasmi e zucche dalle incisioni mostruose.

Tra gli ornamenti più famosi, c’è il ragnetto decorato con la pasta di sale. Questa è perfetta per essere lavorata facilmente, soprattutto se la si utilizza in classe insieme alle maestre. Un materiale adatto a ogni bambino, dove si possono mettere in piedi tantissime creazioni. Ad Halloween è celebre questo ragnetto, che può essere decorato dai bimbi con tempere nere e pennelli.

Ideali anche delle bustine porta caramelle, create con cartoncini colorati e ornate con volti di mostri, vampiri o ragni. Utili anche per la rinomata usanza del “dolcetto o scherzetto”.

Lavoretti facili da fare

Ci sono anche lavoretti molto più semplici da fare, con l’utilizzo di carta, colla e materiali di semplice reperibilità. Attività che sicuramente divertiranno i vostri bambini.

Si possono creare spaventosi biglietti realizzando un pipistrello e un fantasma, stampando anche manine e piedini.

Utilizzare della carta colorata per creare altri spaventosi bigliettini con la rappresentazione di inquietanti figure.

Un biglietto raffigurante un pipistrello ciccione, utilizzando il disegno a mano libera e la carta velina.

Lettere ritagliate da un avanzo di tessuto, per comporre paurose parole.

Decorare dele bottiglie di plastica per farle diventare dei personaggi paurosi come Frankestein o una strega. I personaggi possono diventare anche birilli per una divertente partita a bowling in famiglia.

Per i materiali da riciclo, possiamo utilizzare cartoni del latte, rotoli della carta igienica o della carta da cucina. Anche vasetti dello yogurt, per realizzare dei simpatici lavoretti per questa ricorrenza “paurosa”. Tra le idee, delle deliziose lanterne fatte coi vasetti riciclati.

Infine, si possono creare delle facce simpatiche utilizzando dei bicchieri di carta. poi utilizzabili per costruire dei castelli di carta o come birilli per il bowling casalingo.

L’Halloween del fai da te

Tra le attività che possiamo fare con i nostri piccoli, sicuramente possiamo intagliare una zucca per crearci il personaggio più famoso di Halloween: Jack O’Lantern. Per farlo, basta intagliare nella buccia gli occhi, una mostruosa bocca e poi inserirci dentro una candela, che accenderemo al calar della sera per creare l’atmosfera.

Si possono preparare anche dei deliziosi biscottini, fatti con lo zenzero o la pasta frolla. Questi, verranno poi decorati con la glassa arancione e nera, formando le più disparate forme: casetta; fantasma; scheletro; mostro.

Con i bimbi si possono anche disegnare i protagonisti di questa festa, ritagliandoli e poi incollandoli su un cartoncino nero. Le idee sono tante: la luna piena; la casa stregata; il fantasma; lo zombie; etc. Tutte figure che prenderanno vita in una sorta di fumetto gigante, che potrete attaccare alle pareti di casa nelle giornate di Halloween.

Halloween alla Scuola Primaria

Alla Scuola Primaria, potrebbe esserci poco tempo per realizzare dei piccoli lavoretti in vista di questa celebre ricorrenza. Si possono però impegnare i bambini in piccole opere d’arte dal sicuro effetto scenico.

Tra questi, dei cattura luce a forma di fantasma, zucca a Frankenstein. Li possono creare i bambini, per poi portarli in classe e creare lì un’atmosfera degna di Halloween.

Si possono fare anche delle lanterne a tema horror. I bambini possono crearle portando un vasetto di vetro da casa e usando solo colla, coloranti alimentari, pennarelli, matite, forbici e ovviamente una candela per accendere la lanterna da brivido.

I lavoretti della Maestra Mary

La Maestra Mary è una sicura garanzia per intrattenere i vostri bambini e far lavorare la loro capacità artistica.

Per Halloween, ci propone di creare delle sagome da stampare e ritagliare. Si può rappresentare Frankestein, delle ragnatele, zucche, il cappello da strega e tanti altri protagonisti di questa ricorrenza paurosa. Le sagome possono essere incollate su pannelli, pareti e cartoncini. Oltre poi a stampare personaggi da far colorare ai bimbi.

Si possono stampare e colorare striscioni e decorazioni, personalizzandoli a piacere con perline, pezzetti di carta e tutto ciò che proviene dalla fantasia dei bambini per addobbare la propria classe o la cameretta di casa.

Infine tutorial e template per realizzare semplici lavoretti, come una marionetta a forma di scheletro da stampare o montare, oppure la strega da ritagliare.

Lavoretti di Halloween con Art Attack

Il celebre Art Attack di Giovanni Mucciaccia, ci propone per questo Halloween di fare un poster puzzle del mostro. Per farlo, ci servono fogli di cartoncino, forbici, colla e colori.

La procedura:

Si prenda un grande foglio e disegniamo un mostro senza fare gli occhi e la bocca;

Su un altro cartoncino si disegni tanti occhi e bocche diverse, più mostruosi possibile, e anche nei, macchie o altri elementi che potranno rendere unico e davvero pauroso il nostro mostro;

Ritagliamolo e lasciamo che i bambini riempiano il volto del mostro come preferiscono.

Halloween alla Scuola per l’Infanzia

Qui, i bambini possono essere aiutati dalle maestre a realizzare simpatici lavoretti utilizzando materiali come il cartoncino, i pennelli o i bicchieri di plastica. Ecco cinque idee che vi proponiamo:

Personaggi di Halloween fatti coi rotoli di carta igienica;

Fantasmi con le foglie;

Impronte mostruose;

Ragnetti;

Mostri con la pasta di sale.

Personaggi realizzati con la carta igienica

Disegniamo sui rotoli i volti e i lineamenti dei personaggi, usando un pennarello nero e successivamente dipingendo tutto, Alla fine, sul personaggio potremo incollare anche altri dettagli.

Fantasmi con le foglie

Andiamo nel cortile di casa o della scuola, per raccogliere particolari foglie dai colori cangianti. Scegliamole belle grandi, dalle forme particolari e soprattutto integre.

Utilizziamo la tempra bianca dei fantasmini e completiamoli con gli occhietti, che realizzeremo con un pennarello nero.

Impronte mostruose

Servirà tempera, del cartoncino, degli occhietti per creare delle mostruose impronte delle mani e dei piedini. Basterà poi fare gli occhietti, incollandoli o disegnandoli a mano.

I ragnetti

I ragnetti sono fatti con un corpo centrale di cartoncino colorato, mentre le zampette vengono realizzate con piccoli bastoncini di legno (quelli del gelato sono perfetti).

Mostri con pasta di sale

Realizzare i mostri con la pasta di sale è semplice, in un’attività che si può fare anche in classe.

Serve una pasta modellabile per creare i personaggi di Halloween, come zucchette, fantasmini, o altra forma i bambini desiderino. Si lascia asciugare e successivamente si può dipingere a piacere.

La ricetta per la pasta di sale:

250 gr di farina;

250 gr di sale fino;

200 ml di acqua.

Il procedimento: