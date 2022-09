Harry e Meghan furiosi con Carlo III: il re toglie il titolo di ‘Altezze Reali’ a Lilibeth e Archie

La coppia formata da Meghan Markle e dal principe Harry non smette di far parlare di sé. Dopo le immagini — che hanno fatto il giro del mondo e che vedono i due fratelli nuovamente insieme per dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II — un’altra polemica è all’ordine del giorno.

Cosa è successo tra il Re Carlo e la coppia Meghan-Harry

I figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet non potranno mai esser chiamati “Sua Altezza Reale”, titolo che porta con sé tutta una serie di privilegi. Alla luce di ciò, la coppia è furiosa con Re Carlo III il quale per “snellire la corte” ha privato i figli di Harry e Meghan del titolo.

Infatti, seguendo la regola tradizionale, di quel titolo si sarebbero potute fregiare troppe persone. Pertanto, Re Carlo III è intervenuto effettuando alcuni cambiamenti a quello che appare a tutti gli effetti un ginepraio, considerando anche che la Regina Elisabetta II ha deciso di assegnare quel titolo anche altri due figli di William, Charlotte e Louis che per legge non ne avevano diritto.

La lite

Stando a quanto si apprende, la decisione del Re pare avere innescato una violenta lite tra Harry e Carlo. Infatti, con quel titolo i figli possono godere di fondi pubblici ed usufruire della protezione della Polizia. Si tratta di un tasto dolente per il principe Harry e che va avanti da diverso tempo.

Infatti, sia lui che la moglie ritengono ingiusta la rimozione delle guardie del corpo da quando i due si sono dimessi da “reali”, decisione peraltro che metterebbe a rischio l’inclumità della loro famiglia. Per questo Harry ha anche intentato una causa contro il Ministero dell’interno inglese. Ed ora, questo privilegio è stato tolgo per sempre anche ai figli Archie e Lilibeth.