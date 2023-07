I calzolai stanno spruzzando la lacca sulle scarpe, il motivo è impensabile

Hai mai sentito parlare della lacca sulle scarpe? È un metodo usato dai calzolai che ha un’utilità specifica. Ecco di cosa si tratta.

Ci sono dei prodotti che sono molto utili e che ci aiutano a risolvere i piccoli e grandi problemi di tutti i giorni. Naturalmente, non è sempre detto che ogni ingrediente sia adatto soltanto per un unico scopo.

Più volte, forse, vi è capitato di leggere che alcune sostanze, in particolare, possono essere riciclate per diversi usi, per giunta, spesso e volentieri, anche impensabili.

I prodotti per la casa

Uno tra tutti, quindi, è il fantomatico bicarbonato di sodio che, in effetti, possiede delle proprietà molto interessanti che ci consentono di farne uso persino per le nostre faccende domestiche.

A livello quotidiano, infatti, volenti o nolenti, siamo costretti a rimboccarci le maniche e a portare a termine anche quei doveri che, per la maggioranza delle persone, possono risultare alquanto noiosi.

A onor del vero, però, nei punti vendita, al giorno d’oggi, troviamo veramente tanti prodotti differenti che, nel corso del tempo, sono diventati sempre più efficaci per le pulizie casalinghe.

Anzi, a voler guardare, abbiamo persino l’imbarazzo della scelta, poiché i brand che li producano sono numerosi e abbiamo, dunque, la possibilità di optare per quello che ci aggrada di più o, d’altra parte, se non vogliamo far soffrire troppo il nostro portafoglio, quello che costa meno di altri.

Certo, non è sempre la cosa giusta propendere per della merce che si presenta eccessivamente economica, perché, in certi casi, potrebbe anche essere composta da sostanze dannose o chimiche che non fanno bene alla nostra salute.

Prendiamo, quindi, il caso dello shampoo. Se ci rechiamo in un qualsiasi punto vendita ci rendiamo perfettamente conto che le marche che propongono questa sorta di lozione sono veramente tante.

Lacca sulle scarpe: il metodo

Fatto sta che, purtroppo, non tutte si confanno alla nostra personale cute. Capita, infatti, che uno shampoo possa dimostrarsi troppo aggressivo per una cute sensibile e che sia composto da parabeni e da altri composti chimici che, alla lunga, possono dare fastidio ai capelli.

Un altro prodotto che viene largamente utilizzato in questo frangente è, per l’appunto, la lacca. Insomma, nel nostro beauty-case tende a non mancare, perché ci può essere utile per sistemare un’acconciatura, per fissare la chioma, e per altre situazioni.

Ma, a dire il vero, c’è anche un altro motivo per cui dovremmo avere in casa della lacca. In effetti, stando ad alcune fonti, questo prodotto per capelli, invece, può essere adatto anche per le nostre calzature.

A questo punto, quindi, vorremmo indicarvi due usi alternativi che si dimostreranno alquanto utili. In primis, se si spruzza la lacca nelle scarpe, ben presto, ci si accorgerà che sarà aumentato l’attrito e che si avrà, quindi, una maggiore aderenza che ci permetterà, di conseguenza, di camminare in maniera più agevole.

In secondo luogo, se disponete di un paio di scarpe piuttosto vecchie, potete lucidarle giustappunto, spruzzando un piccolo quantitativo di lacca sulla parte esterna. Vedrete che, alla fine, le vostre calzature potranno apparirvi sicuramente più lucide e brillanti, quasi, forse, com’erano quando le avete acquistate in negozio.