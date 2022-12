I migliori alberi di Natale 2022: ecco dove si trovano quelli più belli

L’albero addobbato con palline colorati e luci scintillanti è uno dei simboli del Natale per eccellenza. C’è chi lo preferisce naturale e chi artificiale, chi punta sui tradizionali rosso e oro e chi azzarda combinazioni cromatiche più originali, chi opta per il formato maxi e chi per quello mini: ma è senza dubbio immancabile nelle case degli italiani. E non solo. Anche le città si organizzano per posizionare il loro albero decorato nelle piazze o nei luoghi più simbolici, per portare l’atmosfera natalizia anche nelle strade e regalare un po’ di magia a turisti e cittadini. Ecco gli alberi di Natale più iconici da nord a sud del Paese.

I migliori alberi di Natale per questo 2022: ecco dove trovarli

L’albero di Natale e il presepe sono immancabili in Piazza San Pietro. Quest’anno sono stati donati rispettivamente da Rosello (Abruzzo) e Sutrio (Friuli Venezia Giulia). Resteranno a disposizione del pubblico fino a domenica 8 gennaio 2023. La particolarità dell’albero sta quest’anno nelle sue decorazioni: sono state realizzate dai ragazzi della struttura residenziale riabilitativa psichiatrica Quadrifoglio, insieme agli ospiti del Centro di accoglienza anziani Sant’Antonio di Borrello e agli alunni di alcune scuole abruzzesi.

Piazza di Spagna è uno dei luoghi più iconici della Capitale e anche qui viene ogni anno posizionato un albero di Natale che attira cittadini e turisti. Per il terzo anno ad occuparsene è stata la Maison Bulgari, che ha provveduto anche alle luminarie della “sua” strada, la famosa via Condotti, per il sesto anno consecutivo. L’albero sulla scalinata di Trinità de’ Monti è stato illuminato con 47.500 micro-lampade led: è stata una scelta a basso impatto ambientale, visto che consumano il 90% in meno rispetto ai sistemi tradizionali.

Per lo stesso motivo, si è scelto di lasciare l’albero acceso solo dalle 17 alle 22: 5 ore e non le 9 ore del passato. L’albero di Natale posizionato a Piazza Venezia è alto circa 22 metri e proviene da un vivaio comasco. Come di tradizione verrà acceso l’8 dicembre, quando prenderanno vita le 100 mila lucine posizionate tra i rami dell’abete.