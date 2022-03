Il figlio di Kledi colpito da una terribile malattia: ‘Gabriel ha una meningo encefalite’

Il figlio di Kleidi ha una brutta malattia: il ballerino si racconta in un post di Instagram dove, accanto alla foto del piccolo Gabriel sorridente, c’è un lungo e terribile racconto. Nonostante il dolore Kleidi e sua moglie Charlotte Lazzari stanno affrontando il tutto con grande forza.

Figlio di Kleidi malattia: cos’ha Gabriel

Il ballerino afferma che la decisione presa insieme alla moglie di raccontare la terribile malattia del figlio vuole essere di ispirazione per tutti quei genitori che stanno vivendo una situazione analoga alla sua. «A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite.» Si legge sul post. E’ stato un percorso lungo, che non si è ancora concluso, ma che ha già creato molta sofferenza alla famiglia: il piccolo è stato ricoverato in terapia intensiva per oltre un mese e mezzo prima che potesse tornare a casa con la sua mamma e il suo papà. Nel mezzo tantissimi esami.

“Crediamo nella forza di volontà del nostro piccolo guerriero”

«Non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice ma crediamo immensamente nella neuro plasticità, nella sconfinata forza di volontà del nostro piccolo guerriero, nella costanza e nell’ amore come miglior stimolo all’apprendimento.» Continua. L’obiettivo della coppia è cercare di di donare forza a tanti che, come loro, si trovano ad affrontare qualcosa di così terribile: «Quando succedono cose del genere si tocca il fondo e può essere difficile trovare la forza per tornare in superficie.»

