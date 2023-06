Il metodo infallibile per togliere il detersivo incrostato dal cassetto della lavatrice

Per eliminare il detersivo incrostato dal cassetto della lavatrice, occorre mettere in atto alcuni semplici passi procedurali.

La pulizia del cassetto della lavatrice è un operazione che non va sottovalutata. Col passare del tempo, il detersivo per la lavatrice, inizia ad accumularsi nelle pareti del cassettino della lavatrice, dando vita a varie incrostazioni e muffa. Bisogna controllare che il cassetto porta detersivo, sia sempre ben pulito e non vi siano tracce di muffa che andrebbero a rovinare il bucato. Per poter rimuovere bene le incrostazioni presenti nel cassetto di una lavatrice, si può ricorre a un semplice e infallibile metodo.

Togliere le incrostazioni di detersivo dalla lavatrice

Le incrostazioni, per via di depositi di detersivo o altro, che vanno a depositarsi su diverse superfici della lavatrice, col passare del tempo arrecano grossi danni, per cui vanno rimosse. Una corretta manutenzione della lavatrice, è importante per non ritrovarsi con panni ingrigiti e puzzolenti.

Il modo migliore per avere sempre una lavatrice in ottimo stato e perfettamente funzionante, è quello di pulire regolarmente i vari componenti. Le incrostazioni di detersivo o altro non sono semplici da eliminare da un elettrodomestico.

Un bucato spendente e profumato richiede che ogni parte della lavatrice come il cassetto, il filtro, il cestello e le guarnizioni, siano sempre funzionanti ben puliti. Gli accumuli di sapone e ammorbidente per pulire i panni, vanno rimosse con prodotti poco aggressivi, meglio se naturali.

Oltre l’aceto bianco, pure l’uso del limone, dell’acqua ossigenata e del bicarbonato, rappresentano ottimi rimedi naturali per eliminare pure le incrostazioni più forti. Tutti questi prodotti naturali hanno tutti valide proprietà antibatteriche, disinfettanti e disincrostanti.

Come pulire il detersivo incrostato

Col passare del tempo e con l’uso regolare di detersivo e ammorbidente, il vano della lavatrice destinato ai detersivi può rovinarsi e sporcarsi. I germi e i batteri sono nemici del bucato, quindi è bene evitare la formazione di sporco, che può pure causare guasti in futuro. La vaschetta che serve per contenere il detersivo per il bucato, dev’essere sempre pulita e ben igienizzata.

Esistono dei prodotti che hanno la funzione di sgrassare e pulire a fondo eventuali tracce di sporco di detersivo, che si deposita nel cassetto della lavatrice. La pulizia del cassetto del detersivo, va fatta circa ogni sei mesi, in modo da non dover poi rimuovere difficili incrostazioni.

La prima cosa da fare, prima di procedere con la pulizia del cassettino, è quello di togliere la presa di corrente. Prima di procedere con la regolare pulizia del cassettino per il detersivo, occorre smontarlo con cura.

Per sbarazzarsi delle incrostazioni di detersivo più ostinate, basta mettere in ammollo la vaschetta della lavatrice dentro una bacinella, riempita in precedenza con dell’acqua tiepida e dell’acqua ossigenata. Una volta che i residui di detersivo si saranno sciolti, si potrà ottenere una vaschetta come nuova.

Metodo per pulire il detersivo incrostato dal cassetto della lavatrice

Per effettuare un accurata e profonda pulizia del cassetto della lavatrice, occorre per iniziare procurarsi i prodotti necessari. Per liberarsi di ogni residui di calcare o sporco, è sufficiente una manutenzione regolare dei vari componenti della lavatrice, in primis del cassettino.

L’uso continuo di detersivo, determina la formazione di sporcizia, calcare e muffa che possono emanare cattivi odori. Si può scegliere di realizzare un composto disincrostante fai da te, usando pochi prodotti naturali.

Per iniziare bisogna munirsi di una vaschetta, del sapone, aceto, un po’ d’acqua calda e una spugnetta. L’aceto è un ingrediente naturale che elimina i cattivi odori dalla vaschetta senza rilasciare sostanze tossiche.

Dopo aver riempito una vaschetta con l’acqua calda e l’aceto bianco, occorre immergervi il cassettino per ammorbidire la sporcizia. A questo punto, con l’aiuto della spugnetta o uno spazzolino da denti, bisogna strofinare bene tutte le parti del cassetto della lavatrice in modo tale da eliminare ogni traccia di detersivo incrostato.