Il Paradiso delle Signore 7, oggi i nuovi episodi: anticipazioni, orario e cast

Il giorno tanto atteso dai telespettatori è arrivato: oggi su Rai 1, subito dopo il programma di Serena Bortone, andranno in onda i primi episodi de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap che è giunta alla sua settima (e imperdibile) stagione. Il negozio milanese, quindi, è pronto a riaprire le sue porte al pubblico, con nuove storie e nuovi intrecci.

Cosa succederà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore

Irene è diventata capocommessa, Gloria è in carcere, Paola è rientrata dopo la maternità e Stefania ha pubblicato il suo primo libro. Gemma, invece, è in convento, mentre Adelaide cercherà di ostacolare Floria e il suo amore con Umberto. A queste storie si aggiungeranno anche quelle di Elvira e Clara, mentre Vittorio, bloccato all’aeroporto, incontrerà una nuova donna.

Agnese, invece, si dimetterà dall’atelier. E mentre tutti parlano di questo, iniziano i preparativi per la festa di fidanzamento di Stefania e Marco. Ci saranno nuovi amori? Ostacoli da superare?

A che ora va in onda

Il Paradiso delle Signore andrà in onda, come sempre, a partire dalle 15.55, su Rai 1. E gli episodi si potranno seguire anche in streaming (e gratuitamente) sul portale Rai Play.