Da ‘Il Paradiso delle Signore’ a ‘Ballando con le Stelle’: Emanuel Caserio nel cast

Ballando con le Stelle è ormai una garanzia per gli italiani: parliamo del noto programma condotto da Milly Carlucci che va ormai avanti da molte stagioni televisive. Al cospetto della nota presentatrice si sono alternati diversi personaggi del mondo dello spettacolo che si sono cimentati nella gara e che sono stati molto amati e seguiti dal pubblico.

Ora, nella piena maturità di questa estate 2022, ormai è quasi tutto pronto e i palinsesti della Rai cominciano ad arricchirsi di programmi che costituiranno il punto di riferimento per tutta la stagione autunnale e invernale.

Le novità di Ballando con le Stelle

La macchina si metterà in moto, come di consueto nel mese di settembre, per cominciare a proporre i primi programmi della nuova stagione e così intrattenere gli italiani durante i mesi più rigidi dopo il rientro dalle vacanze tanto meritate.

Iva Zanicchi nel cast?

Dunque, veniamo al sodo: proprio a proposito di Ballando con le Stelle si cominciano a delineare quelli che saranno i componenti del prossimo cast. Per fare un semplice esempio su tutti, ci sono già le prime indiscrezioni su di una eventuale presenza di Iva Zanicchi, ancora tutta da confermare.

Indiscrezioni per la stagione di settembre

Inoltre, fra le anticipazioni più interessanti del momento, sembrerebbe che sia prevista la partecipazione nel noto programma di Milly Carlucci di un attore molto famoso: un performer conosciuto al grande pubblico soprattutto perché è stato molto impegnato nel mondo delle soap, e dunque molto amato per le sue variegate interpretazioni.

Chi è l’attore misterioso del prossimo cast

Ma di chi si tratta? Questa volta sembra proprio che Milly Carlucci abbia davvero fatto un colpo grosso. In queste ore, infatti, si è diffusa la notizia secondo cui Emanuel Caserio, famoso ai telespettatori per la sua partecipazione al Paradiso delle Signore, potrebbe partecipare proprio nel cast di Ballando con le Stelle.

Le dichiarazioni a Super Guida Tv

Il famoso attore ha, infatti, parlato di queste voci nel corso di un’intervista che ha rilasciato di recente a Super Guida TV e ha spiegato di andare molto bene con i balli di gruppo e di saper fare bene anche delle figure di salsa. Alla fine dell’intervista ha esplicitamente dichiarato: “Però chi lo sa, se Milly vuole scendo in pista”.