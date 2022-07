Ballando con le Stelle, nel cast anche un’attrice transgender: ecco chi è

Nonostante manchino ancora molti mesi, da giorni l’attenzione è tutta su Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonisti, come sempre, personaggi del mondo dello spettacolo che decidono di mettersi alla prova, di scendere in pista e provare a diventare ‘ballerini’. Ma chi farà parte del cast della nuova edizione, che salvo cambiamenti prenderà il via a ottobre?

Chi farà parte della giuria di Ballando con le Stelle?

Salvo cambiamenti del palinsesto, Ballando con le Stelle tornerà in onda sabato 8 ottobre e quella di quest’anno sarà la diciassettesima edizione del dancing show. Stando alle ultime indiscrezioni, la giuria, composta da ben 5 giudici, è stata confermata: quindi, ritroveremo Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith (come presidente), Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Perché squadra che vince non si cambia!

Cast concorrenti

Quanto ai concorrenti, invece, molto probabilmente in pista scenderanno Iva Zanicchi e Marta Flavi. E forse anche Nancy Brilli e Gabriel Garko, che sarebbero pronti a mettersi in gioco.

Eva Robin’s a Ballando con le Stelle?

L’ultima indiscrezione, però, è stata lanciata dal portale Dagospia: secondo questo, infatti, nel cast di Ballando con le Stelle potrebbe esserci anche l’attrice Eva Robin’s. Sarà davvero così?