Nino D’Angelo a Ballando con le Stelle 2022? Il cast, tutti i (possibili) concorrenti

Mancano ancora diversi mesi, è estate, ma l’attenzione di molti è già tutta rivolta alla prossima e imperdibile edizione di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 che appassiona da sempre migliaia e migliaia di telespettatori. Da giorni, infatti, non si fa altro che parlare del possibile cast, dei concorrenti che si improvviseranno ‘ballerini’, che si metteranno alla prova e scenderanno in pista. Tra di loro, molto probabilmente, ci sarà anche Nino D’Angelo.

Nino D’Angelo nel cast di Ballando con le Stelle

Stando a un’indiscrezione lanciata in esclusiva da TvBlogo, Milly Carlucci pare stia ‘corteggiando’ Nino D’Angelo, che quindi potrebbe essere un nuovo concorrente di Ballando con le Stelle, il programma che prenderà il via a ottobre su Rai 1. “Nino nel cast – spiega TvBlogo – ora per Nino D’Angelo si aprirebbero le porte di uno dei programmi più pop della nostra televisione, ovvero Ballando con le Stelle”.

Chi sono gli altri concorrenti?

È partito il ‘toto nome’ e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere il cast completo della trasmissione. Per ora solo Iva Zanicchi è confermata, ma probabilmente a Ballando con le Stelle arriveranno anche Gabriel Garko, Paola Barale, Nancy Brilli. E forse Nino D’Angelo!