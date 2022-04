Nino D’Angelo: chi è, età, canzoni, carriera, oggi, patrimonio, chi è la moglie, figli, Instagram, film

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Nino D’Angelo, noto cantautore e attore che si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

Chi è Nino D’Angelo, la biografia

Nino D’Angelo, all’anagrafe Gaetano D’Angelo, è nato a Napoli, primo di sei figli, il 21 giugno del 1957 da padre operaio, Antonio, e madre casalinga, Emilia. Nino è nato a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia nordorientale di Napoli, ma è cresciuto a Casoria. La sua è stata un’infanzia difficile a causa delle condizioni economiche precarie della famiglia: ha infatti lasciato la scuola molto presto per lavorare, prima come commesso in un negozio di scarpe, poi come cantante ai matrimoni e come gelataio alla stazione centrale di Napoli.

La gavetta e i successi

Durante questo periodo ha anche partecipato alla manifestazione di Napoli, Voci Nuove, e dopo una gavetta musicale, nel 1976 ha raggiunto un immediato successo in ambito regionale con il suo primo 45 giri. Nel 1981 ha debuttato al cinema con il film Celebrità al fianco di Regina Bianchi e nel 1982-83 ha realizzato l’abbinamento disco e film con ‘Nu jeans e ‘na maglietta, album che ha venduto più di un milione di copie.

Da questo momento è cominciato il fenomeno Nino D’Angelo, lui inconfondibile con il suo caschetto biondo, il più famoso in Italia dopo quello di Raffaella Carrà e Caterina Caselli. Nel 1983 ha pubblicato due album, che lo hanno portato al successo nazionale, Sotto ‘e stelle e Forza Campione, poi nello stesso periodo ha interpretato anche alcuni film che hanno sbancato al botteghino, tra cui La discoteca, Pop corn e patatine. Nino D’Angelo ha girato per il mondo, ha inciso diversi album ed è sicuramente l’artista partenopeo più conosciuto e amato anche all’estero.

Il cambiamento e la depressione

Nel 1990, invece, dopo la scomparsa dei genitori, Nino ha attraversato un periodo di depressione: ha provato a smettere i panni del cantante, ha tentato il suicidio e ha cambiato totalmente lock. Poi, nel 1997 ha esordito con il suo primo musical, scritto da lui, Core pazzo e l’anno seguente è stato tra i conduttori del dopo festival con Piero Chiambretti, mentre nel 1999 è tornato sul palco dell’Ariston con il brano ‘Senza giacca e cravatta’, cantata insieme a Brunella Selo.

Dal 2006 al 2010 è stato il direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Nel 2019, ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con il giovane rapper Livio Cori, mentre il 16 marzo scorso, in occasione dei 130 anni del quotidiano ‘Il Mattino’, ha partecipato con altri artisti napoletani come Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri, Peppino Di Capri al video auguri.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Nino D’Angelo ha sposato nel 1979 , il 25 luglio di quell’anno, Annamaria Gallo: i due si sono conosciuti quando lei aveva 12 anni e lui 17. Dal loro amore sono nati due figli: Antonio (classe 1979), che nella vita è un regista e Vincenzo (classe 1983), che lavora come giornalista.

Chi è Annamaria Gallo

Annamaria D’Angelo, nata Gallo l’8 agosto del 1963 è la moglie di Nino D’Angelo. Lei e il noto cantante si sono conosciuti e sposati giovanissimi. Sono insieme da oltre 40 anni e hanno 2 figli, Antonio, nato proprio all’inizio della loro relazione, nel 1979, e Vincenzo. Annamaria stata una presenza fondamentale nella vita del cantante. Dice infatti Nino D’Angelo che sua moglie gli è stata vicina nei momenti peggiori, anche quando aveva la depressione ed era vicino al suicidio. «Tutto quello che volevo e che voglio» scrive su di lei il cantante sul suo Instagram.

Instagram

