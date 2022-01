Annamaria D’Angelo: chi è la moglie di Nino D’Angelo, età, lavoro, carriera, Instagram, Verissimo

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di Mara Venier anche Nino D’Angelo per lo spazio dedicato al Festival di Sanremo: il cantante si esibirà sulle note di ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Mente e cuore’. Ma conosciamo meglio la moglie!

Annamaria D’Angelo: chi è, età, carriera, tutto sulla moglie di Nino D’Angelo

Annamaria D’Angelo, nata Gallo l’8 agosto è la moglie di Nino D’Angelo. E’ del segno zodiacale del Leone. Lei e il noto cantante si sono conosciuti e sposati giovanissimi. Sono insieme da oltre 40 anni e hanno 2 figli, Antonio, nato proprio all’inizio della loro relazione, nel 1979, e Vincenzo. Annamaria è stata una presenza fondamentale nella vita del cantante. Dice infatti Nino D’Angelo che sua moglie gli è stata vicina nei momenti peggiori, anche quando aveva la depressione ed era vicino al suicidio. «Tutto quello che volevo e che voglio» scrive su di lei il cantante sul suo Instagram.

Annamaria D’Angelo non è presente su Instagram, in compenso suo marito Nino D’Angelo è molto attivo!

(FOTO da IG di Nino D’Angelo)