Il Policlinico Gemelli di Roma tra i migliori ospedali del mondo, la classifica completa

Policlinico Gemelli: inserito tra i migliori ospedali del mondo. Lo dice il World’s Best Hospitals 2022, magazine Newsweek in cui sono elencati i migliori ospedali dell’intero pianeta. Qui, al 37esimo posto figura proprio il Policlinico Gemelli, che è anche considerato il primo degli ospedali italiani. Nella classifica mondiale ha guadagnato ben 8 posizioni. Sono stati esaminati ben 2.200 ospedali di ben 27 nazioni del mondo.

Policlinico Gemelli: parla Marco Elefanti

Ma non solo il Gemelli: sempre romani sono il Sant’Andrea, collocato al 18esimo posto in Italia, l’Umberto I è invece 36esimo e 37esimo è il Policlinico di Tor Vergata. 45esimo, invece, il San Camillo. Queste le parole del professor Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS: “È un risultato tanto più importante e in grado di rafforzare il senso di appartenenza di tutta la nostra numerosissima squadra in una fase storica dove tutti stiamo risentendo dell’impegno prolungato nel contrasto al Covid che, purtroppo, salvo brevi tregue, ci ha visto impegnati 7 giorni su 7 negli ultimi 2 anni. Questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo conferma la validità delle scelte di fondo assunte e del sistema di governo volto a coniugare l’attività didattica e di ricerca con quella assistenziale di un Policlinico Universitario. L’analisi di Newsweek si basa su requisiti ben documentati che mirano a fondere e bilanciare l’aspetto gestionale con quello clinico, ampiamente apprezzati dal riconoscimento ottenuto lo scorso anno con l’accreditamento della Joint Commission International (JCI). I conoscitori del mondo dell’assistenza per acuti in ambito ospedaliero attribuiscono a questo schema di accreditamento un vero benchmark mondiale dei sistemi di verifica e attestazione dei sistemi di miglioramento continuo della qualità professionale verso l’eccellenza”.

La classifica italiana

Ecco la classifica italiana:

Policlinico Universitario A. Gemelli 93.33% Roma

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 90.72% Milano

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 88.98% Bologna

Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato 87.43% Milano

Istituto Clinico Humanitas 85.32% Rozzano

Azienda Ospedaliera di Padova 79.39% Padova

Ospedale Borgo Trento 78.66% Verona

Ospedale Policlinico San Matteo 78.02% Pavia

Ospedale Papa Giovanni XXIII 77.04% Bergamo

IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova 76.42% Reggio Nell’Emilia

18. Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea 74.88% Roma

36. Policlinico Umberto I 73.62% Roma

37. Fondazione Policlinico Tor Vergata 73.44% Roma

45. Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 72.93% Roma

