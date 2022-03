Immagini Festa della Donna 2022, messaggi di auguri, foto e GIF animate da mandare su Facebook e WhatsApp

Festa della donna. Una data importante, il cui valore va ben oltre la semplice rievocazione simbolica di una ricorrenza. Tutti i giorni dovrebbe essere la festa della donna, se tale ricorrenza significa rispetto e uguaglianza di genere. In Italia la si celebra l’8 marzo: il lungo percorso condotto dalle donne per conquistare i propri diritti grazie al loro coraggio, forza e tenacia. Una lotta che continua ancora oggi, tra tante difficoltà, e tante discriminazioni sociali, purtroppo ancora persistenti. Vediamo insieme, quali frasi possiamo usare per augurare il meglio a tutte le donne d’Italia.

Festa della donna: le più belle frasi

L’8 marzo è la tua festa. La mia è ogni giorno trascorso con te. Tanti auguri donna meravigliosa!

Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e fantastica ogni giorno dell’anno.

Sarà la festa della donna quando non ci saranno più donne uccise, picchiate, sfigurate, perseguitate, molestate, da qualcuno che dice di amarle.

Non devi cercare di essere una grande donna, già il fatto di essere donna, ti rende grande! Auguri

Donna, cinque dolcissime lettere che mandano avanti il mondo intero. Auguri!

Per la festa dell’8 marzo vorrei fare gli auguri a tutte le donne del mondo, ma un augurio speciale desidero farlo ad una donna unica nel mondo: te!

Auguri ad una donna speciale. Sono felice di averti conosciuta. Buon 8 Marzo!

Auguri a te che in ogni momento riesci a sopportarmi, a te che ogni giorno dai inimitabili prove di forza e coraggio, a te che hai sempre lottato e sempre lotterai per il rispetto che ti dobbiamo. Auguri alla mia donna speciale!

Tanti auguri alla creatura più complicata e meravigliosa del creato. Buona festa delle donne!

Non esiste al mondo creatura più raggiante e affascinante di te che con i tuoi dolci sorrisi, riscaldi i cuori dell’umanità. Buona festa delle donne!

Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: donna. Buona festa delle donne!

Donna, meravigliosa compagna di una vita che solo tu sai rendere così unica e speciale. Auguri!

Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno!

Le immagini e le Gif più belle