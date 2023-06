Infradito, inaspettato quel che potrebbe accadere se le indossi troppo spesso

Infradito, che cosa succede se le indossi troppo spesso? Inaspettato quel che può accadere. Ecco perché le dovresti usare con cautela.

In estate le calzature comode e aperte sono necessarie. Chi rinuncerebbe ad indossare i sandali o le infradito? Eppure non tutti sanno che proprio queste ultime calzature possono rappresentare un rischio per la salute. Ecco perché non dovresti indossarle di frequente.

Le scarpe giuste per ogni stagione

Il benessere della persona dipende dal benessere dei piedi: se questi ultimi sono stanchi o dolenti l’intero organismo ne risentirà. Per evitare problemi di questo tipo, è necessario indossare scarpe adeguate che devono essere diverse per ogni stagione.

Non è un caso che esistano scarpe estive, primaverili e autunnali: ad ogni periodo dell’anno corrisponde un tessuto adatto da indossare. Con l’estate che ormai è arrivata e con il caldo sempre più insopportabile, sentiamo la necessità di tirare fuori scarpe aperte, comode e fresche. Sicuramente anche nella tua scarpiera non mancheranno le infradito.

Pensate per essere indossate soprattutto in zone balneari, in piscina o nelle docce pubbliche, esistono però anche modelli alla moda ed esteticamente carini che possono diventare un accessorio super trendy. Tuttavia, lo sai che proprio queste ultime calzature possono essere pericolose? Ecco per quale ragione non dovresti utilizzarle così di frequente.

Infradito, perché non dovresti utilizzarle troppo spesso

Comode, fresche e spesso anche alla moda, le infradito sono le calzature dell’estate. Le indossiamo per andare al mare o per camminare in città: impossibile rinunciare alla loro praticità. Eppure indossarle spesso può essere pericoloso.

Le infradito non sono state infatti progettate per camminare. Le più pericolose sono quelle cosiddette “hawaiane” che separano l’alluce dalle altre dita. Completamente piatte, non consentono una ammortizzazione regolare ed equilibrata del peso.

Perché non dobbiamo utilizzare le infradito così frequentemente? La ragione sostanzialmente è una. Queste calzature provocano un sovraccarico dell’arco plantare e del tallone che possono portare ad una tensione dolorosa nella fascia plantare.

In poche parole, indossare spesso le infradito può condurre ad un’infiammazione da fascite plantare o ad una tendinite Achillea. Abbiamo però anche un elenco di altre varie ragioni che dovrebbero indurti a non scegliere le infradito come le tue scarpe principali:

metatarsalgia ossia dolore dell’avampiede;

infiammazione dell’arco plantare;

affaticamento delle ginocchia;

distorsioni alla caviglia;

aumento del rischio di cadute.

I fisioterapisti sconsigliano di utilizzare le infradito o i sandali aperti anche per lunghe camminate perché il rischio di andare incontro ad una fascite plantare è davvero elevato.

Altri problemi che causano le infradito

Ma non è tutto. Le amatissime infradito possono anche provocare infezioni alla pelle dato che i piedi sono a contatto diretto con batteri e virus. Possono inoltre essere pericolose perché i piedi, toccando quasi il suolo, possono entrare a contatto con chiodi, vetri o schegge.

Proprio perché non sono state progettate per camminare, l’andatura che assumiamo quando indossiamo le infradito è piuttosto goffa e instabile. Utilizzarle poi per lunghi periodi può danneggiare anche i talloni che diventano dolenti.

E del rischio vesciche ne vogliamo parlare? Spesso queste ultime sono provocate dai materiali con cui vengono realizzate tali scarpe e dallo sfregamento tra le dita. Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che utilizzare spesso le infradito può causare anche problemi alle dita dei piedi che finiscono per incurvarsi diventando a “martello”.

Il problema più grave riguarda però la postura. Dato che hanno una suola completamente piatta, il nostro passo sarà breve, incerto e innaturale creando dunque disfunzioni anche a livello della colonna vertebrale.

Il consiglio degli esperti è di utilizzare dunque le infradito o i sandali aperti solo quando necessario, per esempio per andare in piscina o al mare ma non è una mossa intelligente utilizzarle come calzature quotidiane.

Gli effetti negativi che derivano dall’utilizzare troppo spesso le infradito si possono notare a lungo termine. Risolvere però i problemi di postura o trattare una fascite plantare non è sempre semplice. Per evitare di sovraccaricare i piedi e avere disturbi di questo tipo, sarebbe meglio optare decisamente per calzature diverse.