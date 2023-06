Interra queste piante accanto ai peperoni per proteggerli da malattie e parassiti

Se vuoi avere un raccolto abbondante, allora interra queste piante accanto ai peperoni. Solo così puoi proteggerli da malattie e parassiti. Questi consigli ti torneranno utilissimi.

È arrivato il momento di fare l’orto estivo e ovviamente non puoi non piantare i peperoni. Per averne in grandi quantità sai cosa devi fare? Devi evitare che si ammalino. Ecco a te il segreto che in pochi conoscono: non interrarli mai vicino a queste piante.

Pianta di peperoni, caratteristiche e tecnica di coltivazione

Con l’inizio dell’estate arrivano i peperoni a deliziare i nostri palati. Questi ortaggi dalle forme, dimensioni e colori variabili si prestano alla realizzazione di tante salutari e gustose ricette.

Appartenente alla famiglia delle Solanacee, il peperone è una pianta perenne, erbacea e rampicante. Non tollera le basse temperature, cresce invece benissimo in ambienti con clima temperato o caldo.

Se hai intenzione di interrare le piante di peperoni in giardino, sul terrazzo o nell’orto, devi fare tesoro di queste informazioni:

per garantire la gemmazione di questa pianta sono necessari almeno 15°, ne servono invece 20° per la fioritura e la fruttificazione;

le temperature troppo basse portano alla formazione di frutti partenocarpici ovvero privi di semi;

le temperature troppo alte portano i fiori e i frutti a cadere velocemente;

gli sbalzi termici provocano squilibri vegetativi.

Per crescere in maniera ottimale, le piante di peperoni hanno bisogno di tanta luce e soprattutto della giusta umidità. Se quest’ultima è troppo alta, la pianta si ammalerà. Non è complicato dedicarsi alla coltura dei peperoni se segui i consigli che ti abbiamo indicato sopra.

Se vuoi esser sicuro di stare facendo un ottimo lavoro e soprattutto se vuoi avere un raccolto abbondante, devi evitare che la tua pianta si ammali o appassisca. Ecco ciò che devi sapere: queste piante qui dovresti piantarle vicino ai peperoni per proteggerli.

Interra queste piante accanto ai peperoni per proteggerli da parassiti e malattie

Avere un abbondante raccolto di peperoni è possibile a patto che tu sappia come crescere e curare la tua splendida pianta. È altissimo il rischio che la tua pianta di peperoni possa ammalarsi soprattutto se cresce in un ambiente poco luminoso e troppo umido.

Tra l’altro, i peperoni sono tra gli ortaggi che più facilmente vengono attaccati da parassiti o altre malattie. Se però vicino ad essi interri queste piante puoi stare tranquillo: potrai raccogliere questi frutti in grandi quantità.

Quando decidi di piantare i peperoni, devi prestare particolare attenzione alla rotazione delle colture, selezionando le giuste piante da affiancare nel terreno accanto ai peperoni.

Per evitare che questi ultimi possano essere attaccati dai parassiti, cambia appezzamento di terra ogni anno: dovrebbero ritornare nello stesso posto solo dopo 4 anni.

Per stare poi tranquillo, interra queste piante accanto ai peperoni:

cipolle;

cavoli;

barbabietole;

ortaggi a foglia verde;

mais;

fagioli;

zucche.

Queste piante che ti abbiamo elencato sono perfette per proteggere i peperoni dall’attacco di parassiti e malattie varie. Per esempio il mais è in grado di catturare naturalmente gli afidi, principali responsabili della morte delle piante di peperoni.

Anche le zucche apportano benefici alle piante di peperoni. Con le loro foglie larghe sono in grado di ombreggiare il terreno. Ma non è tutto. Esse garantiscono il giusto tasso di umidità e riducono le erbe infestanti.

Anche i piselli li puoi piantare vicino ai peperoni perché essi cattureranno l’azoto per loro garantendo una crescita sana e repentina di questi ortaggi.

Bietole, spinaci e lattughe pure sono perfette da interrare tra una pianta di peperoni e l’altra: esse miglioreranno l’umidità che è un fattore necessario affinché si possano produrre peperoni in quantità.

Cipolla e aglio sono poi perfette da mettere vicino ai peperoni: il loro odore forte allontanerà dai tuoi ortaggi acidi, tarme e parassiti vari. Non dovresti invece interrare piante appartenenti alla famiglia delle Solanacee come pomodori, patate e melanzane perché impoveriscono il terreno sottraendo ad esso le stesse sostanze nutritive che servono ai peperoni per crescere.