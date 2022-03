iPhone 15 Pro: anticipazioni, design e caratteristiche tecniche del nuovo smartphone Apple

iPhone 15 Pro: scopriamo insieme tutti i rumors! Cè chi pensa già all’iPhone 15 Pro e, addirittura, ritiene che potrebbe essere il primo iPhone con la componentistica del Face ID integrata sotto il display. Quindi non ci sarebbe il doppio foro e il notch verrebbe archiviato. Ma quanto c’è di vero in queste informazioni? Scopriamolo insieme

Leggi anche: iPhone, iPad e Mac venduti in abbonamento: ecco l’idea della Apple per il lancio del nuovo iPhone 14

iPhone 15 Pro: Face ID sotto il display

Chi parla della notizia è un sito coreano, il The Elec. Sembrerebbe che Apple abbia scelto un partner importante proprio per riuscire a realizzare questa tecnologia: il Samsung Display quindi fornirebbe la tecnologia in grado da realizzare l’occultamento del Face ID sotto il display.

Una nuova tecnologia dalla Samsung

Si tratterebbe di una vera e proprio nuova soluzione per la UDC, sviluppata da un’azienda sudcoreana coadiuvata dalla canadese OTI Lumionics. Ma non è tutto: ovviamente questa tecnologia di Samsung Display, prima dell’iPhone, verrà messa sul Galaxy Z Fold 5, il cui lancio pare avverrà nel 2023. La Samsung ha già introdotto la fotocamera UDC nello schermo interno con il Galaxy Z Fold 3, ma la qualità non è certo delle migliori. Un anno di tempo potrebbe essere abbastanza per migliorare la qualità, con un conseguente beneficio anche della Apple.

Non è la prima volta che c’è questa voce: già a gennaio Ross Young aveva detto qualcosa di simile, anche se era stato molto più generico. Staremo a vedere come la situazione evolverà.

Leggi anche: I migliori smartphone sul mercato