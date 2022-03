iPhone SE 2022 5G, presentato ufficialmente il nuovo smartphone Apple: caratteristiche, prezzo e novità

iPhone SE 2022: scopriamo insieme di più. La base di partenza è la stessa del 2020 ma, in aggiunta, in questo modello troviamo il 5G. Ha un aspetto “retrò”, quello di un iPhone 8. I materiali, però, sono diversi: il retro è realizzato con il vetro impiegato sugli iPhone 13. Nella scocca troviamo un chip A15 Bionic di iPhone 13: insomma il vero cambiamento è nascosto alla vista, ma si avverte fortemente.

iPhone SE 2022: tutte le caratteristiche

Le performance saranno 26 volte superiori a quelle dell’iPhone 8, l’autonomia energetica è maggiore nonostante il 5G. La ricarica rapida consente di passare da 0 a 50% della batteria in appena mezz’ora. Esteticamente non ci saranno grandi differenze, neppure nuovi colori: abbiamo ancora i classici bianco, nero e rosso noti anche come Mezzanotte, Galassia e (PRODUCT)RED. Invariata anche la fotocamera tuttavia la resa sarà diversa grazie al chip A15 Bionic e all’ISP: sarà così aumentata la qualità di video e foto. Meno rumore digitale, miglio bilanciamento del bianco e resa più realistica dei toni della pelle: questi i principali miglioramenti negli scatti.

Quando acquistarlo

18 marzo al prezzo di 529 euro per la versione da 64 GB, 579 euro per quella da 128 GB e 699 euro per quella da 256 GB.