Italia Sì, si farà il programma con Marco Liorni? Le novità e cosa ha detto il conduttore

Marco Liorni si prepara ad affrontare la quinta edizione di Italia Sì mentre porta avanti con successo Reazione a catena.

Dal 17 settembre il conduttore sarà impegnato con il programma televisivo in onda su Rai 1.

Il conduttore presenta il programma “Italia sì”

Proprio ieri, 22 agosto, nel corso della puntata di Reazione a catena, ha presentato il nuovo programma, commentando l’ultima risposta del gioco: “Podio”. “Del podio di Italia Si – ha detto Liorni – ne parleremo tra qualche settimana” per ricordare ai telespettatori il ritorno del programma diventato ormai un appuntamento imperdibile per il pubblico del sabato.

Nello show che prenderà il via a settembre, i protagonisti di ogni puntata raccontano emozioni, problemi, fatti di vita davanti a volti noti pronti a dar loro consigli.

Liorni in tv 7 giorni su 7

Con il ritorno della trasmissione del sabato, Liorni sarà in tv non solo 7 giorni su 7, con Reazione a catena che prosegue per tutto il mese di ottobre, ma anche con due programmi nello stesso giorno, peraltro in onda l’uno dopo l’altro, dato che Italia Si dà la linea proprio a Reazione a catena alle 18.45.