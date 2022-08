Reazione a Catena 2022, chi ha vinto stasera: I 90 e passa, montepremi e parola vincente di oggi 22 agosto

Reazione a Catena 2022. Un’altra calda settimana è cominciata e torna puntuale come sempre l’appuntamento su Rai 1 con l’avvincente quiz game Reazione a Catena, il gioco dell’estate che tiene compagnia al pubblico a partire dalle 18.45. Alla conduzione, come sempre, Marco Liorni, mentre protagoniste sono due squadre: da un lato i neocampioni in carica I 90 e passa e dall’altro gli “NOME SQUADRA”.

Reazione a Catena 2022: “I 90 e passa” VS “i Roma Nerd”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida a ‘colpi di parole’, tra una catena e l’altra si preannuncia davvero agguerrita ed avvincente. Ma come sappiamo, solo una delle due squadre tra “I 90 e passa” e “i Roma Nerd” arriverà al match finale. Per gli sfidanti si tratta di un ritorno (ve li ricordate?) dopo che il loro ricorso, a seguito della loro eliminazione dal gioco, è stato accettato dalla produzione. Ad ogni modo quale trio riuscirà a vincere? E a non dimezzare mantenendo intatto il montepremi, accumulato nel corso della serata?

Nell’ultima intesa vincente tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati “I 90 e passa”, che con 15 parole indovinate si sono aggiudicati l’ultimo step, quello finale. Dimostreranno fino alla fine il loro feeling?

Con quale montepremi si sono presentati i campioni?

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio dei “90 e passa”, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che ammonta a 107 mila euro. Ci riusciranno?

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

Scrub

Pelle

Chiodo

Attaccare

Bottone

Automatico

Distributore

Riserva

Cambio

Compenso

Onorario

Cittadino

Primo

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

L’ultima catena di questa sera era così composta: “primo – Po__o – terzo elemento”. I campioni, che hanno giocato per un montepremi di 6.688 euro, hanno deciso di comprare il terzo elemento che era: “maestro“.

I “90 e passa” hanno quindi detto “posto”. La parola da indovinare, dal valore di 3.344 euro, era: “podio“. Nulla da fare dunque per i campioni che ci riproveranno però domani!