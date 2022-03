Italia’s Got Talent 2022, la finale a Cinecittà World: come partecipare, biglietti e data

Italia’s Got Talent: finalmente ecco la finale! Scopriamo tutte le informazioni relative alla finale del 2022. Per prima cosa segnaliamo che a ospitale l’evento sarà il Teatro 1 di Cinecittà World. La finale sarà trasmessa in diretta su Sky Uno il giorno 23 marzo. Ma scopriamo altri dettagli!

Italia’s Got Talent: la giuria

Lodovica Comello sarà affiancata dalla giuria, composta da Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini ed Elio. Proprio in queste settimane si stanno selezionando i 12 finalisti, tuttavia a scegliere il miglior talento dell’anno sarà il pubblico da casa.

Biglietti

Per poter partecipare come pubblico è necessario recarsi al Parco durante l’apertura, nel fine settimana del 19 e 20 marzo 2022. Qui verranno scelti alcuni fortunati che riceveranno l’invito per partecipare all’evento. Il costo del biglietto è 27 euro per gli adulti (29 euro se comperato in cassa), 22 euro per i bambini fino a 140 centimetri (24 se acquistato in cassa) per i singoli giorni, invece se si vuole andare entrambe le giornate il costo è di 59 euro. Ma c’è anche l’abbonamento STAR: con 99 euro si avranno ingressi illimitati ai 2 Parchi per la stagione 2022 + Noleggio pattini + Attrazioni a pagamento + Parcheggi illimitati + Saltacoda illimitati.

(Foto sito ufficiale Cinecittà world)

