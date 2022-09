Johnson Righeira: chi è, età, carriera, canzoni, moglie, droga, vita privata, Instagram, L’Estate sta finendo

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, che torna dopo la lunga pausa estiva. Ospite della prima puntata anche Johnson Righeira, che con la sua ‘L’estate sta finendo’ continua a far ballare e cantare intere generazioni.

Dagli esordi al debutto di Johnson Righeira

Johnson Righeira, all’anagrafe Stefano Righi, è nato a Torino il 9 settembre del 1960 ed è un cantautore italiano, componente del duo musicale Righeira. La sua carriera ha preso il via nel 1980 con il singolo Bianca surf, poi nel 1983 con Michael Righeira (Stefano Rota) ha fondato i Righeira e da lì insieme hanno collezionato un successo dopo l’altro. Non solo nella musica. Johnson ha lavorato in radio, ha recitato come attore nel film Sexy shop e nel 2021 ha pubblicato una nuova versione di “L’estate sta finendo” insieme a Manfredi Simonetti.

La ‘vita’ politica

Stefano Righi si è schierato politicamente a sinistra vicino al Partito Comunista di Marco Rizzo. Nel 2021 il sostegno al PC si è trasformato in impegno diretto e ha accettato di candidarsi al consiglio comunale.

I problemi con la droga

Il 19 novembre del 1993 Johnson è stato arrestato, insieme ad altre 37 persone, per spaccio di droga. È stato in carcere per cinque mesi, poi è stato prosciolto da ogni accusa.

Chi è la moglie, vita privata

Molto riservato e geloso sulla sua sfera intima, non sappiamo se ha mai avuto una moglie e dai social non fa trapelare nulla.

Instagram: Righeira punta sui social

Molto seguito su Instagram, con l’account @johnson_righeira vanta oltre 8.000 followers.