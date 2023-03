Maya Sansa, chi è l’attrice di Sei donne il mistero di Leila: età, carriera, film e fiction, chi è il marito, figlia, Instagram

L’attrice Maya Sansa sarà ospite a “Che tempo che fa” e rilascerà un’intervista a cuore aperto al conduttore Fabio Fazio. Parlerà della sua carriera e della vita privata. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sull’attrice di “Sei donne il mistero di Leila”.

Chi è l’attrice Maya Sansa: età, carriera

Maya Sansa nasce il 25 settembre del 1975 e oggi ha 47 anni. Nasce da una relazione tra un’artista italiana e un architetto iraniano, che ha conosciuto soltanto quando aveva già 15 anni. All’età di 19 anni si trasferisce a Londra per studiare recitazione e prende il diploma alla Guildhall School of music and drama nel 1999. Debutta nel cinema italiano nello stesso anno con “La Balia” di Marco Bellocchio e la sua carriera come attrice inizia a diventare una solida realtà.

Sei donne il mistero di Leila, film e fiction

La carriera di Maya Sansa è molto ampia e ha recitato in molti film: nel 2003 recita nel film “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana; nel 2004 “L’Amore ritrovato” di Carlo Mazzacuratti. I suoi rapporti lavorativi con il regista Marco Bellocchio proseguono nel tempo e recita nuovamente per lui ne “La Bella Addormentata”, per il quale nel 2013 vince il David di Donatello, il suo più grande riconoscimento. Recita anche in “Tutto può succedere” e in “Io ti cercherò” al fianco di Alessandro Gassman. Il suo ruolo da protagonista nella tv italiana arriva di recente con “Sei Donne il mistero di Leila”, la fiction rai di gran successo.

Vita privata: marito, figlia e Instagram

L’attrice vive a Parigi con il compagno Fabrice Scott, un attore canadese classe 1970. Convivono nella capitale francese dal 2013 e hanno avuto una figlia di nome Talitha, che in aramaico significa fanciulla, che oggi ha circa 10 anni. Lei ha un profilo social seguito da oltre 11mila persone, su cui condivide molti post legati alla situazione delle donne in Iran. Come ha dichiarato più volte, è una causa che sente tremendamente vicina date le sue origini. Lei stessa sarebbe potuta nascere lì e vivere la dittatura che sta attraversando il paese.