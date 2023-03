Sei donne il mistero di Leila 2 si farà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione

Sei donne il mistero di Leila ci sarà una seconda stagione? E’ questa la domanda che fan e telespettatori dopo la messa in onda del primo capitolo (o unico non sappiamo) che ha visto al centro della trama la misteriosa sparizione di una ragazzina, Leila per l’appunto. L’ultima puntata è andata in onda martedì 14 marzo 2023: ma cosa riserverà il futuro per questa fiction? Ecco quello che sappiamo al momento.

Sei donne il mistero di Leila, cosa è successo nella prima stagione, finale

Nell’ultima puntata, con la messa in onda degli episodi numero cinque e sei, Anna visiona con Emanuele i video del centro sportivo dove si allenava Leila e si rende conto che la ragazza aveva mostrato un certo disagio dopo l’estate. Anna interroga Aysha, la migliore amica di Leila, per sapere se Leila le avesse parlato di qualcosa successo durante l’estate, visto il suo repentino calo sportivo. La ragazza, come aveva fatto nei primi interrogatori, dice di non sapere nulla. Al contrario la professoressa di Leila che Anna incontra, le espone la sua ipotesi: Leila ha avuto la sua prima storia d’amore quell’estate e qualcosa deve essere andato storto, perché è effettivamente tornata triste. Nel centro sportivo, Aysha rivive alcuni importanti momenti che risalgono a dopo l’estate, quando Leila voleva farsi del male. La replica di tutte le puntate, lo ricordiamo, è disponibile su Rai Play.

Sei donne il mistero di Leila 2 si farà? Ultime news

E veniamo alla domanda con cui abbiamo aperto questo articolo. Ci sarà un seguito per questa fiction? Il format di “Sei donne” è stato un giallo psicologico nel quale la ricerca della verità si è incrociato con le storie di sei donne di oggi – Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Leila – ciascuna con un proprio vissuto, ciascuna con i propri segreti, rappresentative di un universo femminile contemporaneo, tra determinazione e fragilità, amore e odio, costrizioni e libertà. Protagonista Maya Sansa, nel ruolo del pubblico ministero di Taranto Anna Conti, stimata e autorevole professionista con un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio, che la rende dura nei rapporti interpersonali, soprattutto con il nuovo ispettore Emanuele (Alessio Vassallo), appena arrivato in Procura. E allora potrebbe essere attorno a queste due figure che si potrebbe incentrare un nuovo capitolo coinvolgendo, ipotizziamo, altre sei figure femminili in un altro caso giallo. Sarà veramente così? Continuate a seguire la nostra sezione programmi tv e spettacolo per non perdervi tutti gli eventuali aggiornamenti su Sei donne il mistero di Leila 2.

