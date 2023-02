Quante sono le puntate di Sei donne il mistero di Leila su Rai 1? Ecco quando finisce

Inizia stasera la serie tv ‘Sei donne -Il mistero di Leila’, firmata Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta dal regista Vincenzo Marra. Protagonista della fiction tutta al femminile, è Maya Sansa, nelle vesti di Anna Conti, pubblico ministero alle prese con la fine del suo matrimonio e una dipendenza dall’alcol.

La trama e il cast

La serie è ambientata a Taranto e il pm indaga sul mistero di Leila, scomparsa insieme al patrigno Gregorio. Indagini che spingono il magistrato a incrociare le vite di altre cinque donne: Alessia, Aysha, Giulia, Viola e Michela. Fanno parte del cast: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico, Silvia Pacente, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Piergiorgio Bellocchio, Denise Tantucci, Cristina Parku, Giulia Fiume, Gianfelice Imparato e Fausto Maria Sciarappa.

Quante sono le puntate della serie tv?

Ancora deve iniziare, ma i telespettatori incuriositi dalla novità, già si chiedono quanto durerà. Quante puntate sono previste? Sono in totale tre puntate, ciascuna di due episodi, trasmessi il martedì in prima serata su Rai 1. Stasera, 28 febbraio, è previsto il primo appuntamento; martedì 7 marzo il secondo con il terzo e quarto episodio, ultimo andrà in onda il 14 marzo. Per tutti coloro che sono curiosi di scoprire quali sono le vicende delle 6 donne protagoniste della nuova serie tv, potranno seguire il programma non solo sulla Rai, ma anche sulla piattaforma RaiPlay oltre che in diretta streaming oppure on demand.

Non resta che aspettare stasera per vedere quale sarà l’interesse del pubblico per questa nuova serie televisiva che si annuncia piena di intrighi e colpi di scena, con tutti i contorni del giallo. Un mistero, quello della scomparsa di Leila, che inizialmente la procura di Taranto voleva anche archiviare come un allontanamento volontario, ma che a quanto pare invece nasconde molto di più…