Sei donne, il mistero di Leila su Rai 1: quando inizia, cast, trama e anticipazioni

Sta per approdare sugli schermi di Rai 1 una nuova fiction tutta la femminile, “Sei donne, il mistero di Leila“, che sta già generando grande curiosità e molte domande sulla trama e il cast. Anche voi siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco quando inizia e tutte le anticipazioni su cast e trama.

Sei donne il mistero di Leila su Rai 1

È tutto pronto per la nuova fiction che sta per debuttare sugli schermi di Rai1 e si chiama “Sei donne, il mistero di Leila”. La produzione è diretta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli. La sceneggiatura è stata affidata a Ivan Cotroneo e Monica Rametta, mentre il regista è Vincenzo Marra. Sarà una serie tutta al femminile e ruoterà attorno ad un mistero che le protagoniste dovranno cercare di risolvere. Volete saperne di più su questa nuova produzione Rai? continuate a leggere!

Quando inizia e chi fa parte del cast

La data precisa del debutto ancora non è ancora stata resa nota dalla Rai e ancora non è presente il trailer ufficiale. Verso la fine del 2022 era stata annunciata l’uscita tra gennaio e febbraio 2023, ma probabilmente c’è stato qualche ritardo nella produzione. Il trailer, però, dovrebbe uscire a breve e una volta pubblico, dovrebbero passare circa due mesi dall’inizio della prima puntata. Si presuppone, dunque, che la nuova fiction esca in primavera. Per ora sappiamo che saranno tre puntate, ma potrebbero aumentare se la serie dovesse avere successo. La serie sarà in onda su Rai1 e su RaiPlay e faranno parte del cast:

Maya Sansa

Alessio Vassallo

Ivana Lotito

Denise Tantucci

Isabella Ferrari

Maurizio Lastrico

Trama e anticipazioni

Di cosa parlerà la fiction? Come recita il titolo, la storia ruoterà attorno a sei donne, che dovranno cercare di risolvere un mistero: la scomparsa di Leila. Il primo indagato è il patrigno Gregorio. Le indagini saranno svolte dalla PM Anna Conti, che si trova completamente invischiata nel caso, dal quale non riesce a distogliere i suoi pensieri nemmeno un attimo. Durante queste indagini incontra altre 5 donne, le più importanti nella vita di Leila: sua zia Michela, una dottoressa laureata in radiochirurgia e vittima di mobbing; Alessia, l’allenatrice di atletica con un passato di abusi familiari e non solo. Incontrerà e parlerà anche con Aysha, sua compagna di scuola; Viola, la vicina di casa e la madre di Leila, Giulia. Queste sei donne si uniranno per cercare di ritrovare Leila affrontando tematiche molto importanti di cui tutte le donne sono vittime: abusi, violenza maschile e soprusi.