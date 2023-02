Fantasanremo 2023, chi ha vinto? Classifica finale con i punteggi aggiornati dell’ultima serata

Chi ha vinto il Fantasanremo? Dopo il Festival (quello vero) – vinto quest’anno da Marco Mengoni – c’è attesa per sapere chi ha trionfato nella competizione parallela, ovvero il Fantasanremo, il gioco nato ispirandosi al più conosciuto Fantacalcio, che anche quest’anno ha coinvolto migliaia di persone. Protagonisti del gioco virtuale sono stati sempre i 28 artisti in gara ma con punteggi attribuiti dai fattori più disparati e soltanto in minima parte legati al Festival in sé. Vediamo dunque, alla luce della finalissima di ieri e a seguito dell’attribuzione dei punteggi dell’ultima serata, chi ha vinto questa edizione.

Classifica finale Fantasanremo 2023

La classifica provvisoria vede in testa (paradossalmente visto che si è classificato ultimo nella gara vera e propria) Sethu con 365 punti. Secondi I Cugini di Campagna a 343, terzo il vincitore del Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni con 340. Quarto Rosa Chemical (e ieri ne ha combinate delle belle), quinto LDA. Attenzione però: i punteggi della serata finale al momento non sono stati caricati. I bonus e malus della finale potrebbero pertanto ribaltare il risultato. Non appena disponibili pubblicheremo la classifica finale aggiornata.

Aggiornamento

La classifica finale si sta elaborando proprio in queste ore, e salvo imprevisti, dovrebbe uscire in modo ufficiale intorno alle 21.00 di questa sera. Rimanete sintonizzati!

Premi Fantasanremo 2023, cosa si vince

In realtà con il gioco di per sé non si vince nulla. La cosa particolare del Fantasanremo è però quella di permettere a gruppi di amici di sfidarsi tra loro creando delle leghe private. Contemporaneamente si deve iscrivere la propria squadra, formata da cinque artisti compreso il capitano (acquistabili con la moneta virtuale dei “Baudi”), nel campionato generale nazionale. Un modo alternativo per godersi ancora di più il Festival di Sanremo: e a giudicare dalle iscrizioni ricevute quest’anno gli organizzatori hanno di nuovo colto nel segno.

